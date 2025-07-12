Mezar İstilacısı (Tomb Invader) filminin konusu ne? Mezar İstilacısı filminin oyuncuları kim?

Mezar İstilacısı filminin yönetmen koltuğunda James Thomas oturuyor. Filmin senaristliğini Nick Zephyrin üstleniyor. Peki, Mezar İstilacısı filminin konusu ne? Mezar İstilacısı filminin oyuncuları kim?

MEZAR İSTİLACISI FİLMİNİN KONUSU NE?

Arkeolog Alabama Channing, gizemli bir milyarder tarafından antik bir Çin kalıntısını bulmasına yardım etmesi için işe alınır. Annesinin kaybolmadan önce aradığı hazineyle aynı hazinedir...

MEZAR İSTİLACISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gina Vitori

Andrew J Katers

Samantha Bowling

Evan Sloan

Shawn McConnell

Lindsay Sawyer

Val Victa

Ürdün Williams

Kate Watson

John Wusah

MEZAR İSTİLACISI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Mezar İstilacısı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.7 olarak belirlendi.