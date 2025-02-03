Mezarlık dizisinin konusu ne? Mezarlık dizisinin oyuncuları kim?

Mezarlık dizisi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Mezarlık dizisinin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Mezarlık dizisinin konusu ne? Mezarlık dizisinin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Mezarlık dizisinin konusu ne? Mezarlık dizisinin oyuncuları kim?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 00:06

Mezarlık dizisinin yönetmen koltuğuna Abdullah Oğuz oturuyor. Filmin senaristliğini Özden Uçar, Onur Böber ve Evren Oğuz üstleniyor. Peki, Mezarlık dizisinin konusu ne? Mezarlık dizisinin oyuncuları kim? 

MEZARLIK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Komiser Önem Özülkü, ekibi ile birlikte kadın cinayetlerini araştıracakları Özel Suçlar Birimi’nin başına getirilir. Gizemli kadın cinayetlerini çözmek için ekibi ile birlikte çalışan Özülkü’nün, bu süreçte karşılaştığı en büyük zorluk; elindeki vakalardan çok, cinayetlere ön yargıyla yaklaşan erkekler olur.

MEZARLIK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Birce Akalay

Olgun Toker

Sezgin Uzunbekiroğlu

Şehsuvar Aktaş

Cem Sürgit

Eylem Yıldız

Halim Ercan

Berna Öztürk

Hakan Meriçliler

Baran Güler

Elif Sevinç

Dilek Kaya

Fahri Öztezcan

Kubilay Penbeklioğlu

Efza

Selen Duman

Nihan Tarhan

Önder Atakanlı

Onur Soyal Pehlivan

Gizem Kandemir

Ilgıt Uçum

Nuri Küçük

Elif Tuğrul

Oben Onur


Etiketler: #Mezarlık #konusu nedir? #netflix dizisi #Birce Akalay

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