Mezarlık dizisinin konusu ne? Mezarlık dizisinin oyuncuları kim?
Mezarlık dizisi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Mezarlık dizisinin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Mezarlık dizisinin konusu ne? Mezarlık dizisinin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Mezarlık dizisinin yönetmen koltuğuna Abdullah Oğuz oturuyor. Filmin senaristliğini Özden Uçar, Onur Böber ve Evren Oğuz üstleniyor. Peki, Mezarlık dizisinin konusu ne? Mezarlık dizisinin oyuncuları kim?
MEZARLIK DİZİSİNİN KONUSU NE?
Komiser Önem Özülkü, ekibi ile birlikte kadın cinayetlerini araştıracakları Özel Suçlar Birimi’nin başına getirilir. Gizemli kadın cinayetlerini çözmek için ekibi ile birlikte çalışan Özülkü’nün, bu süreçte karşılaştığı en büyük zorluk; elindeki vakalardan çok, cinayetlere ön yargıyla yaklaşan erkekler olur.
MEZARLIK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Birce Akalay
Olgun Toker
Sezgin Uzunbekiroğlu
Şehsuvar Aktaş
Cem Sürgit
Eylem Yıldız
Halim Ercan
Berna Öztürk
Hakan Meriçliler
Baran Güler
Elif Sevinç
Dilek Kaya
Fahri Öztezcan
Kubilay Penbeklioğlu
Efza
Selen Duman
Nihan Tarhan
Önder Atakanlı
Onur Soyal Pehlivan
Gizem Kandemir
Ilgıt Uçum
Nuri Küçük
Elif Tuğrul
Oben Onur
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