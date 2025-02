Yayınlanma: 02.02.2025 - 23:53

Güncelleme: 03.02.2025 - 00:10

Zero Day dizisinin yönetmen koltuğuna Lesli Linka Glatter oturuyor. Filmin senaristliğini Eric Newman, Noah Oppenheim, Michael Schmidt ve Roberto Patino üstleniyor. Peki, Zero Day dizisinin konusu ne? Zero Day dizisinin oyuncuları kim?

ZERO DAY DİZİSİNİN KONUSU NE?

Eski ABD başkanı ve küresel siyasette belirleyici bir figür olan George Mullen, yıkıcı bir siber saldırı ülkeyi sarsınca emeklilikten çıkarılır. Mullen'ın ülkesine yeniden hizmet etmesi gerekiyor ve faili yakalayan bir soruşturma komisyonunun liderliğini devralıyor. Ancak anlaşılmaz görünen rakip, kendisinden ve ekibinden her zaman bir adım öndedir. Zaman tükenip teknoloji endüstrisinin, Wall Street'in ve hükümetin güçlü çıkarları çatışırken Mullen, Başkan Mitchell de dahil olmak üzere mevcut yönetimin yalnızca güçsüz değil, aynı zamanda tehlikeli bir gizlilik ve örtbas karışımına saplanmış olduğunu fark eder. Peki krizlerin ve görünüşte kontrol edilemeyen güçlerin egemen olduğu bir dünyada gerçeği nasıl bulacaksınız?

ZERO DAY DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Robert De Niro

Jesse Plemons

Lizzy Caplan

Angela Bassett

Connie Britton

Joan Allen

Matthew Modine

Mozhan Navabi

Dan Stevens

Bill Camp