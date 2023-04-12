Minari filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Minari filminin IMDb puanı kaç?
Minari filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Minari filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Minari filminin IMDb puanı kaç?
Minari, yönetmenliğini ve senaristliğini Lee Isaac Chung'un üsltendiği, 2021 yapımlı bir dram filmidir.
MİNARİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film, Koreli bir ailenin 1980'lerin Arkansas'ında kırsal bir bölgeye taşınıp bir çiftlik kurmasını konu ediyor…
7 yaşındaki Kore kökenli Amerikalı David, kız kardeşi Anne ile birlikte babasının isteği üzerine Arkansas’ta kırsal bir bölgeye taşınır. Anne Monica bu kırsal alanda yaşamanın zorlukları yüzünden korkuya kapılırken, çocuklar David ve Anne de hiçliğin ortasındaki yeni hayatlarından oldukça sıkılır. Bu sırada aileye Kore’den gelen büyükanne de katılır. Baba Jacob, dokunulmamış toprakta yeni bir hayat inşa edip bir çiftlik kurmaya çalışırken, ailesini ve evlilğini riske atar.
MİNARİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Steven Yeun
Han Ye-ri
Alan Kim
Noel Kate Cho
Youn Yuh-jung
Will Patton
MİNARİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Minari filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlenmiştir.
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