Gözlerindeki Sır filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Gözlerindeki Sır filminin IMDb puanı kaç?
Gözlerindeki Sır filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Gözlerindeki Sır filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Gözlerindeki Sır filminin IMDb puanı kaç?
Gözlerindeki Sır (The Secret in Their Eyes), yönetmenliğini üstlenen Juan José Campanella'nın, ve senaristliğini Eduardo Sacheri'yle birlikte çalıştığı, 2009 yapımlı bir suç/gerilim filmidir.
GÖZLERİNDEKİ SIR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
En İyi Yabancı Film dalında Oscar kazanan yapım, emekli bir sorgu müfettişinin otuz yıl önce dosyası kapanan bir tecavüz ve cinayet davasını çözmeye karar vermesinden sonra yaşananları konu alıyor.
Mahkemelerde yıllarca sorgu müfettişliği yapan Benjamin Esposito, emekliye ayrılıp inzivaya çekilir. Emekliliğinde, görev yaparken kendisini en çok etkileyen olaylardan birini kaleme alarak, kitap yazmak isteyen yaşlı adam, otuz yıl önce işlenen tecavüz ve cinayet davasını ele alır. Vakayla ilgili detayları hatırlamak için eskiden çalıştığı yere giden Esposito, yıllar önce kapanmış dosyayı aydınlatıp, suçluların cezasını çekmesi için çabalamaya karar verir.
GÖZLERİNDEKİ SIR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ricardo Darín
Soledad Villamil
Guillermo Francella
Pablo Rago
Javier Godino
José Luis Gioia
Stanley Tucci
GÖZLERİNDEKİ SIR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Gözlerindeki Sır filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlenmiştir.
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