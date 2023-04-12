Oyunun Sonu filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Oyunun Sonu filminin IMDb puanı kaç?
Oyunun Sonu filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Oyunun Sonu filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Oyunun Sonu filminin IMDb puanı kaç?
Oyunun Sonu (Margin Call), yönetmenliğini ve senaristliğini J.C. Chandor'un üstlendiği, 2011 yapımlı bir dram/gerilim filmidir.
OYUNUN SONU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film, 2008 Mali Krizi'nin başlangıç zamanlarında Amerikalı bir yatırım bankasında yaşanan olayları konu alıyor.
2008 yılının Mali Kriz döneminde Wall Street’te yer alan bir yatırım bankasının üst düzey yöneticileri, çalışanları işten çıkartarak geçici çözümlerle günü kurtarmaya çalışırken, bu durumun daha fazla yürümeyeceğinin farkındadır. Müşterilerine yüksek riskli yatırım araçları satarak milyon dolarlar kazanan bu yatırım bankasının, giderek belirsizleşen piyasalar karşısında iki seçeneği vardır; ya şirketlerinin Wall Street'in kalanıyla birlikte iflas etmesini kabul edeceklerdir ya da şirketlerinin ayakta kalabilme ihtimali dahilinde müşterilerini dolandıracaklardır.
OYUNUN SONU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kevin Spacey
Paul Bettany
Jeremy Irons
Zachary Quinto
Penn Badgley
Simon Baker
Mary McDonnell
Demi Moore
Stanley Tucci
OYUNUN SONU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Oyunun Sonu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlenmiştir.
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