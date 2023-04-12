Rocketman filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Rocketman filminin IMDb puanı kaç?

Rocketman filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Rocketman filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Rocketman filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2023 - 17:04
Rocketman filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Rocketman filminin IMDb puanı kaç?
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Rocketman, yönetmenliğini Dexter Fletcher, senaristliğini Lee Hall'in üsltendiği, 2019 yapımlı bir dram filmidir.

ROCKETMAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sir Elton John'un hayatının en önemli yıllarına ait bilinmeyenler, Kraliyet Müzik Akademisi'nden süper yıldızlığa yükseldiği yıllar ve Bernie Taupin'le olan ortaklığı…

Rocketman, müzik sektörünün en önemli isimlerinden olan ve ölümsüz parçalara imza atan Elton John'un Royal Müzik Akademisi'nden bir dahi olarak çıkıp süperstarlık basamaklarını tırmanması ve söz yazarı Bernie Taupin ile olan iş birliği sürecini konu alıyor.

ROCKETMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Taron Egerton

Jamie Bell

Richard Madden

Bryce Dallas Howard

ROCKETMAN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Rocketman filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlenmiştir.


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