Rocketman filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Rocketman filminin IMDb puanı kaç?
Rocketman filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Rocketman filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Rocketman filminin IMDb puanı kaç?
Rocketman, yönetmenliğini Dexter Fletcher, senaristliğini Lee Hall'in üsltendiği, 2019 yapımlı bir dram filmidir.
ROCKETMAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Sir Elton John'un hayatının en önemli yıllarına ait bilinmeyenler, Kraliyet Müzik Akademisi'nden süper yıldızlığa yükseldiği yıllar ve Bernie Taupin'le olan ortaklığı…
Rocketman, müzik sektörünün en önemli isimlerinden olan ve ölümsüz parçalara imza atan Elton John'un Royal Müzik Akademisi'nden bir dahi olarak çıkıp süperstarlık basamaklarını tırmanması ve söz yazarı Bernie Taupin ile olan iş birliği sürecini konu alıyor.
ROCKETMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Taron Egerton
Jamie Bell
Richard Madden
Bryce Dallas Howard
ROCKETMAN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Rocketman filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlenmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezici anketi: İlk turda büyük fark
- Erdoğan lafı resmen ağzına tıkmış, fena tersledi!
- Kılıçdaroğlu'yla görüşen Sinan Oğan'dan açıklama
- Aile Bakanlığı tecavüzün yaşandığı yerde ağırlanmış
- AKP'nin anket sırrı çözüldü...
- Son anket paylaşıldı: Kılıçdaroğlu kazanır mı?
- DEVA Partisi'nden 'Sadullah Ergin' açıklaması
- Kılıçdaroğlu Sadullah Ergin'le ilgili ilk kez konuştu
- HÜDA PAR cumhuriyet rejimini hedef aldı!
- İYİ Parti'den seçim kampanyası videosu