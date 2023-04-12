Yayınlanma: 12.04.2023 - 11:05

Güncelleme: 12.04.2023 - 11:05

Yakın Düşmanlar (Enemies Closer) filminin yönetmen koltuğunda Peter Hyams otururken filmin senaryosunu Eric Bromberg ve James Bromberg kaleme aldı. Peki, Yakın Düşmanlar filminin konusu ne? Yakın Düşmanlar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

YAKIN DÜŞMANLAR FİLMİ KONUSU NE?

Filmde Batman'in en büyük düşmanı Joker'i anımsatan kötü bir karakterle karşımıza çıkan Van Damme'a Orlando Jones ve Tom Everet Scott gibi isimler eşlik ediyor. Amerika - Kanada sınırında koruculuk yapan eski deniz komandosu Henry (Tom Everet Scott)'nın eski yaşamından geriye bıraktığı bir düşmanı onu bulur ve öldürmek için ormana götürür. Ancak bilmedikleri birşey vardır, uyuşturucu sevkiyatının ortasına gittikleri...

YAKIN DÜŞMANLAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jean-Claude Van Damme - Xander

Tom Everett Scott - Henry

Orlando Jones - Clay Decker

Kristopher Van Varenberg - Francois

Linzey Cocker - Kayla

Zahari Baharov - Saul

Jonas Talkington - Ice Leader

Teodor Tsolov - Eto

Vladimir Mihaylov - Jean

Dimo Alexiev - Morris

Hristo Mitzkov - Wooton

Christopher Robbie - Sanderson

YAKIN DÜŞMANLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yakın Düşmanlar (Enemies Closer) filminin IMDb puanı 10 üzerinde 5.1 olarak belirlenmiştir.