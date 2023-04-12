Yakın Düşmanlar filminin konusu ne? Yakın Düşmanlar filminin oyuncuları kim?
Yakın Düşmanlar (Enemies Closer) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Beyaz TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan filmin konusu ve oyuncularının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Yakın Düşmanlar filminin konusu ne? Yakın Düşmanlar filminin oyuncuları kim?
Yakın Düşmanlar (Enemies Closer) filminin yönetmen koltuğunda Peter Hyams otururken filmin senaryosunu Eric Bromberg ve James Bromberg kaleme aldı. Peki, Yakın Düşmanlar filminin konusu ne? Yakın Düşmanlar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
YAKIN DÜŞMANLAR FİLMİ KONUSU NE?
Filmde Batman'in en büyük düşmanı Joker'i anımsatan kötü bir karakterle karşımıza çıkan Van Damme'a Orlando Jones ve Tom Everet Scott gibi isimler eşlik ediyor. Amerika - Kanada sınırında koruculuk yapan eski deniz komandosu Henry (Tom Everet Scott)'nın eski yaşamından geriye bıraktığı bir düşmanı onu bulur ve öldürmek için ormana götürür. Ancak bilmedikleri birşey vardır, uyuşturucu sevkiyatının ortasına gittikleri...
YAKIN DÜŞMANLAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Jean-Claude Van Damme - Xander
Tom Everett Scott - Henry
Orlando Jones - Clay Decker
Kristopher Van Varenberg - Francois
Linzey Cocker - Kayla
Zahari Baharov - Saul
Jonas Talkington - Ice Leader
Teodor Tsolov - Eto
Vladimir Mihaylov - Jean
Dimo Alexiev - Morris
Hristo Mitzkov - Wooton
Christopher Robbie - Sanderson
YAKIN DÜŞMANLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yakın Düşmanlar (Enemies Closer) filminin IMDb puanı 10 üzerinde 5.1 olarak belirlenmiştir.
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