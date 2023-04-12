Yakın Düşmanlar filminin konusu ne? Yakın Düşmanlar filminin oyuncuları kim?

Yakın Düşmanlar (Enemies Closer) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Beyaz TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan filmin konusu ve oyuncularının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Yakın Düşmanlar filminin konusu ne? Yakın Düşmanlar filminin oyuncuları kim?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2023 - 11:05
Yakın Düşmanlar filminin konusu ne? Yakın Düşmanlar filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news

Yakın Düşmanlar (Enemies Closer) filminin yönetmen koltuğunda Peter Hyams otururken filmin senaryosunu Eric Bromberg ve James Bromberg kaleme aldı. Peki, Yakın Düşmanlar filminin konusu ne? Yakın Düşmanlar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

YAKIN DÜŞMANLAR FİLMİ KONUSU NE?

Filmde Batman'in en büyük düşmanı Joker'i anımsatan kötü bir karakterle karşımıza çıkan Van Damme'a Orlando Jones ve Tom Everet Scott gibi isimler eşlik ediyor. Amerika - Kanada sınırında koruculuk yapan eski deniz komandosu Henry (Tom Everet Scott)'nın eski yaşamından geriye bıraktığı bir düşmanı onu bulur ve öldürmek için ormana götürür. Ancak bilmedikleri birşey vardır, uyuşturucu sevkiyatının ortasına gittikleri...

YAKIN DÜŞMANLAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jean-Claude Van Damme - Xander 

Tom Everett Scott - Henry

Orlando Jones - Clay Decker 

Kristopher Van Varenberg - Francois

Linzey Cocker - Kayla 

Zahari Baharov - Saul

Jonas Talkington - Ice Leader

Teodor Tsolov - Eto 

Vladimir Mihaylov - Jean

Dimo Alexiev - Morris

Hristo Mitzkov - Wooton 

Christopher Robbie - Sanderson

YAKIN DÜŞMANLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yakın Düşmanlar (Enemies Closer) filminin IMDb puanı 10 üzerinde 5.1 olarak belirlenmiştir.


yakın düşmanlar yakın düşmanlar filmi Enemies Closer Jean-Claude Van Damme

İlgili Haberler

İnfazcı 2 filminin konusu nedir? İnfazcı 2 filmi oyuncuları kim?

İnfazcı 2 filminin konusu nedir? İnfazcı 2 filmi oyuncuları kim?
Ramazan'da mutlaka tüketilmesi gereken 3 çorba.. Tok tutma konusunda çok iyiler.

Ramazan'da mutlaka tüketilmesi gereken 3 çorba.. Tok tutma konusunda çok iyiler.
Jack Reacher filminin konusu nedir? Jack Reacher filmi oyuncuları kimler?

Jack Reacher filminin konusu nedir? Jack Reacher filmi oyuncuları kimler?

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler