Yayınlanma: 21.06.2024 - 18:30

Güncelleme: 21.06.2024 - 18:30

Miras filminin yönetmen koltuğunda Vaughn Stein oturuyor. Filmin senaristliğini Matthew Kennedy üstleniyor. Peki, Miras filminin konusu ne? Miras filminin oyuncuları kim?

MİRAS FİLMİNİN KONUSU NE?

Varlıklı ve güçlü bir ailenin aile reisi beklenmedik bir anda vefat eder. Kızına bıraktığı mirasta ise ailesini dağıtacak ve belki de yok edecek şok edici bir sır ortaya çıkar.

MİRAS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Simon Pegg

Connie Nielsen

Chace Crawford

Lily Collins

Katie Callaway

Patrick Warburton

Marque Richardson

Michael Beach

Rebecca Adams

Josh Murray

Alec James

Mariyah Francis

Lydia Hand

MİRAS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Miras filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olrak belirlendi.