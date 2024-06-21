Miras filminin konusu ne? Miras filminin oyuncuları kim?
Miras filmi (Inheritance) televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Miras filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Miras filminin konusu ne? Miras filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Miras filminin yönetmen koltuğunda Vaughn Stein oturuyor. Filmin senaristliğini Matthew Kennedy üstleniyor. Peki, Miras filminin konusu ne? Miras filminin oyuncuları kim?
MİRAS FİLMİNİN KONUSU NE?
Varlıklı ve güçlü bir ailenin aile reisi beklenmedik bir anda vefat eder. Kızına bıraktığı mirasta ise ailesini dağıtacak ve belki de yok edecek şok edici bir sır ortaya çıkar.
MİRAS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Simon Pegg
Connie Nielsen
Chace Crawford
Lily Collins
Katie Callaway
Patrick Warburton
Marque Richardson
Michael Beach
Rebecca Adams
Josh Murray
Alec James
Mariyah Francis
Lydia Hand
MİRAS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Miras filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olrak belirlendi.
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