Mısır Tanrıları (Gods of Egypt) filminin konusu ne? Mısır Tanrıları filminin oyuncuları kim?

Mısır Tanrıları filminin yönetmen koltuğunda Alex Proyas oturuyor. Filmin senaristliğini Matt Sazama ve Burk Sharpless üstleniyor. Peki, Mısır Tanrıları filminin konusu ne? Mısır Tanrıları filminin oyuncuları kim?

MISIR TANRILARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Mısır, Karanlıklar Tanrısı Set tarafından işgal edilmiş ve huzurlu zamanlarını geride bırakmıştır. Mısırlıların tek kurtuluşu genç hırsız Bek ve hava Tanrısı Horus'tur.

MISIR TANRILARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Elodie Yung

Chadwick Boseman

Bryan Brown

Brenton Thwaites

Courtney Eaton

Gerard Butler

Nikolaj Coster-Waldau

Geoffrey Rush

Abbey Lee

Rufus Sewell

MISIR TANRILARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Mısır Tanrıları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.