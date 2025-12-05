Monte Cristo Kontu filminin yönetmen koltuğunda Kevin Reynolds oturuyor. Filmin senaristliğini Jay Wolpert üstleniyor. Peki, Monte Cristo Kontu filminin konusu ne? Monte Cristo Kontu filminin oyuncuları kim?
MONTE CRISTO KONTU FİLMİNİN KONUSU NE?
Edmond Dantes, hayatını suya adamış olan bir denizcidir. Çok güzel bir kız olan Mercedes ile evlenmenin arifesindedir. Ancak kendisini, en yakın arkadaşlarından biri olan ve sevgilisine aşık olan Fernand'ın yaptıkları nedeniyle bir anda hapishanede bulur. Fernand, Mercedes'i ele geçirmek için oldukça sinsi planlar yapmıştır. Artık bir mahkum olan Dantes'in tek bir hedefi kalmıştır. Bu da hapishaneden kaçıp kendisinin orada olmasına neden olan insanların peşine düşmektir.
MONTE CRISTO KONTU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jim Caviezel
Guy Pearce
Dagmara Dominczyk
James Frain
Richard Harris
Luis Guzmán
Henry Cavill
Michael Wincott
Helen McCrory
Alex Norton
Patrick Godfrey
Christopher Adamson
Joe Hanley
JB Blanc
Gregor Truter
Andrew Woodall
Stella Feeley
Robert Price
MONTE CRISTO KONTU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Monte Cristo Kontu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.