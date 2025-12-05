Monte Cristo Kontu filminin yönetmen koltuğunda Kevin Reynolds oturuyor. Filmin senaristliğini Jay Wolpert üstleniyor. Peki, Monte Cristo Kontu filminin konusu ne? Monte Cristo Kontu filminin oyuncuları kim?

MONTE CRISTO KONTU FİLMİNİN KONUSU NE?

Edmond Dantes, hayatını suya adamış olan bir denizcidir. Çok güzel bir kız olan Mercedes ile evlenmenin arifesindedir. Ancak kendisini, en yakın arkadaşlarından biri olan ve sevgilisine aşık olan Fernand'ın yaptıkları nedeniyle bir anda hapishanede bulur. Fernand, Mercedes'i ele geçirmek için oldukça sinsi planlar yapmıştır. Artık bir mahkum olan Dantes'in tek bir hedefi kalmıştır. Bu da hapishaneden kaçıp kendisinin orada olmasına neden olan insanların peşine düşmektir.

MONTE CRISTO KONTU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jim Caviezel

Guy Pearce

Dagmara Dominczyk

James Frain

Richard Harris

Luis Guzmán

Henry Cavill

Michael Wincott

Helen McCrory

Alex Norton

Patrick Godfrey

Christopher Adamson

Joe Hanley

JB Blanc

Gregor Truter

Andrew Woodall

Stella Feeley

Robert Price

MONTE CRISTO KONTU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Monte Cristo Kontu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.