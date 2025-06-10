Mortal Kombat filminin yönetmen koltuğunda Simon McQuoid oturuyor. Filmin senaristliğini Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Peki, Mortal Kombat filminin konusu ne? Mortal Kombat filminin oyuncuları kim?

MORTAL KOMBAT FİLMİNİN KONUSU NE?

Ünlü dövüş oyunu Mortal Kombat'ın aynı isimli yeni sinema uyarlaması, kendisini bir anda kadim savaşçıların arasında bulan Cole Young ve iki alem arasındaki ölümcül dövüşü anlatıyor.

MORTAL KOMBAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Lewis Tan

Jessica McNamee

Hiroyuki Sanada

Joe Taslim

Tadanobu Asano

Josh Lawson

Mehcad Brooks

Sisi Stringer

MORTAL KOMBAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Mortal Kombat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.