MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu uyardı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Millî Savunma Bakanlığının haftalık basın toplantısı için dün üniversitenin rektörlük yerleşkesinde bulunan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda Cumhuriyet de yer aldı.

MSÜ TERCİH EDİLMİYOR MU?

Afyoncu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kurulan MSÜ’den 10 yıl içerisinde 62 bin öğrenciyi mezun ettiklerini söyledi. Halihazırda 16 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Afyoncu, bunların 2 bininin 44 ayrı ülkeden olduğunu kaydetti. Afyoncu, bu yılki MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları öğrenci aday tercihleri hakkında da bilgi verdi. Buna göre 2026’da MSÜ sınavına giren 629 bin adayın şu ana kadar 87 bini tercih işlemini tamamladı. Sınava geçtiğimiz yıl 670 bin öğrenci girerken 112 bini tercih yapmış, 2024’te ise 736 bin öğrencinin girdiği sınavda içlerinden 129 bini tercihte bulunmuştu. 24 Nisan’da sona erecek tercihlerle ilgili Cumhuriyet’in “Tercih sayısı bu yıl az mı” sorusuna Afyoncu, “Bizim günlük karşılaştırmalarımız var, geçen senekiyle başa baş gidiyor. Başvuru döneminin sonunda 110-120 bin arasında başvuru yapılmış olacak gibi gözüküyor” yanıtını verdi.

‘10 YIL SONRA İNSAN KAYNAĞI SIKINTISI YAŞAYABİLİRİZ’

Afyoncu, konuşmasının devamında, yeni neslin askeriyeyi tercih etmesi için teşvik politikaları yürüttüklerini söyleyerek, “Allah’a şükür bu, şu ana kadar iyi gitti. Ancak uzun vadede, yani 10 yıl sonra bizde de insan kaynağı sıkıntısı çıkacaktır diye tahmin ediyoruz” dedi. Erhan Afyoncu, Cumhuriyet’in sorusu üzerine bu bölümü detaylandırarak, “Bunun sebebi sosyal durum olacak gibi gözüküyor. Çünkü şehirleştikçe, sosyal hayatın konforu arttıkça, insanlar fedakârlık isteyen mesleklerden uzak durmaya çalışıyor. Şu anda Türkiye'nin böyle bir sıkıntısı yok ama 10 yıl sonra bu sıkıntının olacağını gördüğümüz için, Bakanlığımız başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu. Burada dışarıdan örnek veren Afyoncu, “Komşumuz Yunanistan şu an okulların yarısını dolduramıyor. İki tane sebebi var. Bir, orada ilgi azalmış. İki, elinde aşırı silah platformu olduğu için nüfus olarak zaten doldurması mümkün değil. Yani o kadar az nüfus olan bir ülkede o kadar şey mümkün değil. Hollanda'da da, Romanya'da da, birçok ülkede de bu sıkıntıları görüyoruz” ifadelerini kullandı.

OKULA NE KATTI?

Erhan Afyoncu, “10 yıldır bu okulun başındasınız, bu okula ne kattınız” sorusunu ise, “Ben daha önce hiçbir idari görev almamıştım, istemiyordum. Ama 2016'da böyle bir vazife geldiği zaman elinizi taşın altına koymak zorunda kalıyorsunuz. Buradaki en önemli şeylerden birisi, askerin mesela hangi özelliği iyidir? Fedakârlığı… Sivilin de pratikliği vardır. Mesela biz burada, o sivilin pratikliği ile birçok şeyi çözdük. Diyelim ki bir bina yapacağız. Askerin belli bir hiyerarşi ve disiplini vardır. Resmi yazı yazar, sonucunu bekler. Ben, kapıyı aşındırıyorum. Kapıyı aşındırmasam, telefon ediyorum. Telefon edemesem, araya birisini sokuyorum.

Kendim için yapmıyorum. Bunu üniforma üzerinde olan bir insan benim kadar rahat yapamaz. Mesela ben bir şeyi bir birime üç kere söylediğimi biliyorum. O, ikinci kez söylemez. Söyleyemiyor, doğrusu da o” şeklinde yanıtladı.