Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezon ne zaman?

Müge Anlı ile Tatlı Sert bu yıl 28 Haziran Cuma günü finaline girdi. Yurttaşlar, Müge Anlı'nın ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezon ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2024 - 09:29
Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezon ne zaman?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programını takip eden seyirciler yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezon ne zaman?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPTI?

Programın bu hafta yayınlanması ve yine bu hafta 28 Haziran Cuma günü  sezon finaliyle ekrana geldi.

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi kesin olarak açıklanmasa da yeni sezonun Eylül ayından başlaması bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi yeni geçen yıl yeni sezon 4 Eylül Pazartesi günü başlamıştı. 


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