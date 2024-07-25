Serenay Sarıkaya'lı 'Şahmaran'dan yeni sezon fragmanı geldi!

Yayınlanma: 25.07.2024 - 23:19

Güncelleme: 25.07.2024 - 23:19

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’i buluşturan Netflix dizisi Şahmaran'dan beklenen fragman geldi. Geçen sene izleyicisi ile buluşan Şahmaran 8 Ağustos’ta Netflix kütüphanesine eklenecek. Yönetmenliğin koltuğuna Umur Turagay ve Bertan Başaran’ın oturduğu "Şahmaran" 2. sezonun konusu:

Yüzyıllardır beklenen kehanet gerçekleşmiş, Şahsu’nun bedeninde Şahmaran uyanmaya başlamıştır. Bu uyanışın tamamlanması için geçilecek zorlu sınavlar vardır. Öte yandan Lilith, lanetlendiği kuyudan çıkar ve aşk uğruna yaşadığı ihanetin öcünü almaya artık hazırdır. Yüzyıllar sonra döndüğü bu yeni dünyayı tanımaya çalışırken ona Cihan eşlik edecektir. Lilith’in öfkesi yüzünden Maran’ın bu dünyada Şahsu’dan başka hiç kimsesi kalmamıştır. Şahsu ve Maran bu savaşta aşkları ile de sınanırken, Şahmaran ve Lilith ‘Evrenin Döngüsü’ üzerine olan mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerdir.



