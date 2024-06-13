Müge Anlı sezon finali ne zaman? Müge Anlı ne zaman bitecek?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor. Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak sorusu izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Peki, Müge Anlı sezon finali ne zaman? Müge Anlı ne zaman bitecek?
Gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 2024 sezonuna veda edecek. Peki, Müge Anlı sezon finali ne zaman? Müge Anlı ne zaman bitecek?
MÜGE ANLI NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?
Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programın 21 Haziran 2024 tarihinde sezon finali ile ekranda olması bekleniyor.
MÜGE ANLI KİMDİR?
19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne başladığı yıl; Kanal 6’da staja başladı Staj yaparken kısa sürede kadroya alındı; yönetmen yardımcısı oldu. Kenan Erçetingöz’ün teklifi üzerine magazin gazeteciliğine başladı.
Anlı’nın 1993 yılında evlenip 2008 yılında boşandığı Gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden şimdilerde 16 yaşında olan bir kızı var.
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