Müge Anlı sezon finali ne zaman? Müge Anlı ne zaman bitecek?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor. Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak sorusu izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Peki, Müge Anlı sezon finali ne zaman? Müge Anlı ne zaman bitecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 10:21
Müge Anlı sezon finali ne zaman? Müge Anlı ne zaman bitecek?
Abone Ol google-news

Gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 2024 sezonuna veda edecek. Peki, Müge Anlı sezon finali ne zaman? Müge Anlı ne zaman bitecek?

MÜGE ANLI NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programın 21 Haziran 2024 tarihinde sezon finali ile ekranda olması bekleniyor.

MÜGE ANLI KİMDİR?

19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne başladığı yıl; Kanal 6’da staja başladı Staj yaparken kısa sürede kadroya alındı; yönetmen yardımcısı oldu. Kenan Erçetingöz’ün teklifi üzerine magazin gazeteciliğine başladı.

Anlı’nın 1993 yılında evlenip 2008 yılında boşandığı Gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden şimdilerde 16 yaşında olan bir kızı var.


Müge Anlı ile Tatlı Sert haberleri ne zaman haberleri ne zaman bitecek? haberleri

İlgili Haberler

KPSS önlisans başvurusu ne zaman? KPSS önlisans başvuru ücreti ne kadar?

KPSS önlisans başvurusu ne zaman? KPSS önlisans başvuru ücreti ne kadar?
MEB ücretsiz yaz okulları ne zaman başlayacak?

MEB ücretsiz yaz okulları ne zaman başlayacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler