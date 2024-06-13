Yayınlanma: 13.06.2024 - 09:56

Güncelleme: 13.06.2024 - 09:56

KPSS sınavından iyi bir puan almak isteyen önlisans mezunları, sınav hazırlıklarına devam ediyor. KPSS lisans başvuruları geçtiğimiz ay tamamlanmıştı. Şimdi ise 1 Eylül'de yapılacak KPSS önlisans sınavı için başvurular bekleniyor. Peki, KPSS önlisans başvurusu ne zaman? KPSS önlisans başvuru ücreti ne kadar?

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans sınavı için başvurular 13 Haziran – 2 Temmuz tarihleri ??arasında alınacaktır.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS önlisans başvuru ücreti henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz ay başvurusu alınan KPSS lisans başvuru ücreti 335 lira olarak belirlenmişti. KPSS önlisans başvuru ücretinin de 350 lira olarak açıklanması bekleniyor.