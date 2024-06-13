KPSS önlisans başvurusu ne zaman? KPSS önlisans başvuru ücreti ne kadar?

Memur olmak isteyen önlisans mezunları, KPSS önlisans sınavı başvurusu gerçekleştirecek. Peki, KPSS önlisans başvurusu ne zaman? KPSS önlisans başvuru ücreti ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 09:56
KPSS önlisans başvurusu ne zaman? KPSS önlisans başvuru ücreti ne kadar?
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KPSS sınavından iyi bir puan almak isteyen önlisans mezunları, sınav hazırlıklarına devam ediyor. KPSS lisans başvuruları geçtiğimiz ay tamamlanmıştı. Şimdi ise 1 Eylül'de yapılacak KPSS önlisans sınavı için başvurular bekleniyor. Peki, KPSS önlisans başvurusu ne zaman? KPSS önlisans başvuru ücreti ne kadar?

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans  sınavı için başvurular 13 Haziran – 2 Temmuz tarihleri ??arasında alınacaktır.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS önlisans başvuru ücreti henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz ay başvurusu alınan KPSS lisans başvuru ücreti 335 lira olarak belirlenmişti. KPSS önlisans başvuru ücretinin de 350 lira olarak açıklanması bekleniyor.


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