Müjdemi İsterim filminin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı oturuyor. Filmin senaristliğini Olcay Onur Kaya, Ömer Faruk Yardımcı üstleniyor. Peki, Müjdemi İsterim filminin konusu ne? Müjdemi İsterim filminin oyuncuları kim?

MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİNİN KONUSU NE?

Müjdemi İsterim, kendilerini bir anda bir cinayet davasının içinde bulan Bulut ve Müjde'nin hikayesini konu ediyor. Bulut, Leyla ile nişanlanmadan bir gün önce Müjde’nin çalıştığı kulübe gittiğinde, eski sevgilisi ile karşılaşır ve onun hamile olduğunu öğrenir. Genç kadın Bulut’u, Leyla'dan ayrılmaması durumunda, basına konuşmakla tehdit eder. Ne yapacağını bilemeyen Bulut, nişanından kaçmaya karar verir. Ancak kaçarken davetsiz bir misafirle karşılaşır. Müjde, Bulut’un arabasına saklanmıştır. Çok geçmeden ikili, nişanda bir cinayet işlendiğini, bu yüzden de polisin peşlerinde olduğunu öğrenir. Bulut ve Müjde, suçsuz olduklarını kanıtlamak için cinayeti kendi imkanları ile çözmeye karar verir.

MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ahmet Kural

Ecem Erkek

Mehmet Özgür

İlker Aksum

Bestemsu Özdemir

Levent Özdilek

Hakan Bilgin

Lale Başar

Şencan Güleryüz

MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Müjdemi İsterim filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.