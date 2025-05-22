Mükemmel Aile filminin yönetmen koltuğunda Hakan Eser oturuyor. Filmin senaristliğini Ayberk Çınar üstleniyor. Peki, Mükemmel Aile filminin konusu ne? Mükemmel Aile filminin oyuncuları kim?

MÜKEMMEL AİLE FİLMİNİN KONUSU NE?

Bu ailede herkes kendi dünyasında yaşıyor! Oyunculuğa kafayı takmış bir anne, boks maçlarında ringe çıkmaya bağımlı olmuş bir baba, ilaçların yan etkilerine olan merakından çeşitli ilaçlar içen takıntılı bir dayı, ölmek isteyen karamsar bir kardeş ve yaptığı işe tövbe edip çıkagelen kiralık katil bir teyze. Aile, yıllardır uzakta yaşayan kızları Zeynep'in doğum yapacağını öğrenince İstanbul'dan Antalya'ya doğru yola çıkar. Bu trajikomik olaylarla dolu yolculuk onları birbirlerine yakınlaştıracaktır.

MÜKEMMEL AİLE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Algı Eke

Didem Balçın

Bülent Polat

Güven Kıraç

Şahin Irmak

Nejat Uygur

Gizem Katmer

MÜKEMMEL AİLE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Mükemmel Aile filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.