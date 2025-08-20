Mulan Savaşçı Prenses (Mulan: Rise of a Warrior) filminin konusu ne? Mulan Savaşçı Prenses filminin oyuncuları kim?

Mulan Savaşçı Prenses filminin yönetmen koltuğunda Jingle Ma, Wei Dong oturuyor. Filmin senaristliğini Ting Zhang üstleniyor. Peki, Mulan Savaşçı Prenses filminin konusu ne? Mulan Savaşçı Prenses filminin oyuncuları kim?

MULAN SAVAŞÇI PRENSES FİLMİNİN KONUSU NE?

Milattan Sonra 450 yılında,Çin Ruoran kabilesinin tehdidi altındandır. Bu tehdidi bertaraf etmek isteyen emekli bir asker olan Hua Hu, tekrar ülkesine hizmet vermek için orduya katılmak konusunda ısrarcıdır. Hua Hu’nun çok zeki ve savaş konularında oldukça yetenekli bir kızı vardır. Fakat orduya sadece erkekler katılabilmektedir. Mulan, babasını sarhoş eder ve babasının kıyafetlerini giyerek onun yerine savaşa katılır. Sert askerlik eğitimleri boyunca Mulan ne kadar cesaretki ve durdurulamaz olduğunu herkese kanıtlar.

MULAN SAVAŞÇI PRENSES FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Yu Rongguang

Jun Hu

Zhao Wei

Jiao Xu

Jaycee Chan

Zhou Sun

Kun Chen

Min Xu

Guangcheng Song

Vitas

Yuxin Liu

Guofeng Li

Fuzhen Kang

Lu Wang

Changsheng Liu

MULAN SAVAŞÇI PRENSES FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Mulan Savaşçı Prenses filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.