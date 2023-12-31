Müstakbel Damat filminin konusu ne? Müstakbel Damat filminin oyuncuları kim?

Müstakbel Damat filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Müstakbel Damat filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Müstakbel Damat filminin konusu ne? Müstakbel Damat filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2023 - 10:07
Müstakbel Damat filminin konusu ne? Müstakbel Damat filminin oyuncuları kim?
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Müstakbel Damat filminin yönetmen koltuğunda İlker Ayrık oturuyor. Filmin senaristliğini Serhat Sarı üstleniyor. Peki, Müstakbel Damat filminin konusu ne? Müstakbel Damat filminin oyuncuları kim? 

MÜSTAKBEL DAMAT FİLMİNİN KONUSU NE?

İstanbul’dan Kıbrıs’a kız istemeye yola çıkan damat adayı, önce ailenin daha sonra bütün adanın hayatını alt üst ediyor.

MÜSTAKBEL DAMAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

İlker Ayrık

Hande Soral

Erdal Özyağcılar

Nilgün Kasapbaşoğlu

Yücel Erten

Suat Sungur

Bilge Şen

Ayça Erturan

Aykut Taşkın

Suat Sungur

Bilge Şen

Yücel Erten

Ahu Sungur

Ayça Erturan

MÜSTAKBEL DAMAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Müstakbel Damat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.


Müstakbel Damat konusu nedir? Film

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