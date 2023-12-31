Müstakbel Damat filminin konusu ne? Müstakbel Damat filminin oyuncuları kim?
Müstakbel Damat filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Müstakbel Damat filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Müstakbel Damat filminin konusu ne? Müstakbel Damat filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Müstakbel Damat filminin yönetmen koltuğunda İlker Ayrık oturuyor. Filmin senaristliğini Serhat Sarı üstleniyor. Peki, Müstakbel Damat filminin konusu ne? Müstakbel Damat filminin oyuncuları kim?
MÜSTAKBEL DAMAT FİLMİNİN KONUSU NE?
İstanbul’dan Kıbrıs’a kız istemeye yola çıkan damat adayı, önce ailenin daha sonra bütün adanın hayatını alt üst ediyor.
MÜSTAKBEL DAMAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
İlker Ayrık
Hande Soral
Erdal Özyağcılar
Nilgün Kasapbaşoğlu
Yücel Erten
Suat Sungur
Bilge Şen
Ayça Erturan
Aykut Taşkın
Suat Sungur
Bilge Şen
Yücel Erten
Ahu Sungur
Ayça Erturan
MÜSTAKBEL DAMAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Müstakbel Damat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.
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