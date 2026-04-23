23.04.2026 10:34:00
Haber Merkezi
Mutlu Son filminin konusu ne? Mutlu Son filminin oyuncuları kim?

Mutlu Son (Happy End) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Mutlu Son filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Mutlu Son filminin konusu ne? Mutlu Son filminin oyuncuları kim?

Mutlu Son filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Amos Kollek üstleniyor.

MUTLU SON FİLMİNİN KONUSU NE?

Valerie Chipzic isimli bir kız ünlü bir oyuncu olmak için Fransa'dan Amerika'ya gider. Zor şartlar altında yaşamaya çalışır, çeşitli evlerde temizlikçi olarak çalışır, lokantalarda garson ve aşçı olarak da para kazanmaya çalışır.

MUTLU SON FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Audrey Tautou

Justin Theroux

Jennifer Tilly

MUTLU SON FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Mutlu Son filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.

