Mutluluk Zamanı filminin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Filmin senaristliğini Buğra Gülsoy, Ali Erkan Ersezer üstleniyor. Peki, Mutluluk Zamanı filminin konusu ne? Mutluluk Zamanı filminin oyuncuları kim?

MUTLULUK ZAMANI FİLMİNİN KONUSU NE?

Mert, müşterilerini hayata karşı ayakları dimdik yere basan insanlara dönüştüren "mutluet.com.tr " şirketinin sahibidir. Geçmişiyle yüzleşmeden kendi mükemmel hayatını yaratan Mert ve tüm hayatını geçmişinde yaşadıkları üzerine kuran Ada'nın yolları sürpriz bir şekilde kesişir. Mert'in hayatı Ada'yı tanıdıkça değişmeye başlar. Mert'i tanıdıkça ona aşık olan Ada ise ne kadar duygularına engel olmaya çalışsa da başarılı olamaz. Kendisini hep kaybeden biri olarak gören Ada'nın ağabeyi Tarık'ın hayatı ise Mert'le tanıştığında bambaşka bir hal alır. Fakat ne Cengiz'in "Mert'in kız kardeşine aşık olduğundan haberi vardır; ne de Ada'nın abisinin Mert'ten çapkınlık dersleri aldığından.

MUTLULUK ZAMANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Barış Arduç

Elçin Sangu

Cengiz Bozkurt

Dila Bayrak

Levent Öktem

Nazlı Kar

Kerem Hakan Ilçin

MUTLULUK ZAMANI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Mutluluk Zamanı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.