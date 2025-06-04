Müttefik filminin yönetmen koltuğunda Robert Zemeckis oturuyor. Filmin senaristliğini Steven Knight üstleniyor. Peki, Müttefik filminin konusu ne? Müttefik filminin oyuncuları kim?

MÜTTEFİK FİLMİNİN KONUSU NE?

Max (Brad Pitt) ve Marianne (Marion Cotillard), Casablanca'da gerçekleştirdikleri ölümcül bir görev sonrası evlenen iki ajandır. Max'in, eşinin bir Nazi ajanı olabileceğinden şüphelenip Marianne'i araştırmaya başlamasıyla evliliklerinin gidişatı da değişecektir.

MÜTTEFİK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Brad Pitt

Marion Cotillard

Jared Harris

Lizzy Caplan

August Diehl

Anton Lesser

Camille Cottin

Charlotte Hope

MÜTTEFİK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Müttefik filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.