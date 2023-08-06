Nasipse Olur filminin konusu ne, oyuncuları kim? Nasipse Olur filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 06.08.2023 - 12:08

Güncelleme: 06.08.2023 - 12:08

Nasipse Olur filminin yönetmen koltuğunda Selahattin Sancakli oturuyor. Senaristliğini Baris Basar üstleniyor. Peki, Nasipse Olur filminin konusu ne? Nasipse Olur filminin oyuncuları kim?

NASİPSE OLUR FİLMİNİN KONUSU NE?

Küçük kasabasında büyük hayalleri olan Günfer’in hayatı peş peşe gelen felâketlerle altüst olur. Günfer kahramanım dediği babasını kanserden kaybeder. Bu ani ölümün şokunu atlatmadan bu kez amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı ekmek fırınlarına mafya dadanır. Tüm bu yaşadıkları yetmezmiş gibi evlilik hayalleri kurduğu Yaşar’ın kendisini aldatması bardağı taşıran son damla olur. “Boyabatlı’nın umudunun bittiği yerde inadı başlar” derler. Küçük dünyasında büyük umutları olan Günfer, ‘Ya nasip’ diyerek her türlü felâketin üstesinden gelmek için mücadele etmeye başlar. Başına gelen bütün felâketlerin tesadüfen tanığı olan Gökhan, her seferinde Günfer’in imdadına hızır gibi yetişir.

NASİPSE OLUR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Algı Eke - Günfer Öztürk

Burak Sevinç - Gökhan Hancioglu

Yeşim Dalgıçer - Gül Öztürk

Aşkım Kapışmak - Pastane Sahibi

Ünal Yeter - Ender Yildiz

Nur Sürer - Neriman Hancioglu

Erdem Baş - Nihat

Zeyno Eracar - Rukiye Öztürk

Selahattin Taşdöğen - Hamdi Öztürk

Canan Ürekil - Ajan Garson Kiz

Hakan Bulut - Rıza Kocabaş

Aydın Sarman - Saatçi

Kıvanç Baran Arslan - Mustafa

Barış Başar - Tayfun

Derya Şen - Otel Sahibi Ayten

Bülent Öztürk - Çarsi Esnafi

Eylem Sezgin - Sevim Hancioglu

NASİPSE OLUR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Nasipse Olur filmi Sinop'un Boyabat ilçesinde çekildi.

NASİPSE OLUR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Nasipse Olur filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.