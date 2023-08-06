Nasipse Olur filminin konusu ne, oyuncuları kim? Nasipse Olur filmi nerede çekildi?
Nasipse Olur filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Nasipse Olur filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Nasipse Olur filminin konusu ne? Nasipse Olur filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Nasipse Olur filminin yönetmen koltuğunda Selahattin Sancakli oturuyor. Senaristliğini Baris Basar üstleniyor. Peki, Nasipse Olur filminin konusu ne? Nasipse Olur filminin oyuncuları kim?
NASİPSE OLUR FİLMİNİN KONUSU NE?
Küçük kasabasında büyük hayalleri olan Günfer’in hayatı peş peşe gelen felâketlerle altüst olur. Günfer kahramanım dediği babasını kanserden kaybeder. Bu ani ölümün şokunu atlatmadan bu kez amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı ekmek fırınlarına mafya dadanır. Tüm bu yaşadıkları yetmezmiş gibi evlilik hayalleri kurduğu Yaşar’ın kendisini aldatması bardağı taşıran son damla olur. “Boyabatlı’nın umudunun bittiği yerde inadı başlar” derler. Küçük dünyasında büyük umutları olan Günfer, ‘Ya nasip’ diyerek her türlü felâketin üstesinden gelmek için mücadele etmeye başlar. Başına gelen bütün felâketlerin tesadüfen tanığı olan Gökhan, her seferinde Günfer’in imdadına hızır gibi yetişir.
NASİPSE OLUR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Algı Eke - Günfer Öztürk
Burak Sevinç - Gökhan Hancioglu
Yeşim Dalgıçer - Gül Öztürk
Aşkım Kapışmak - Pastane Sahibi
Ünal Yeter - Ender Yildiz
Nur Sürer - Neriman Hancioglu
Erdem Baş - Nihat
Zeyno Eracar - Rukiye Öztürk
Selahattin Taşdöğen - Hamdi Öztürk
Canan Ürekil - Ajan Garson Kiz
Hakan Bulut - Rıza Kocabaş
Aydın Sarman - Saatçi
Kıvanç Baran Arslan - Mustafa
Barış Başar - Tayfun
Derya Şen - Otel Sahibi Ayten
Bülent Öztürk - Çarsi Esnafi
Eylem Sezgin - Sevim Hancioglu
NASİPSE OLUR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Nasipse Olur filmi Sinop'un Boyabat ilçesinde çekildi.
NASİPSE OLUR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Nasipse Olur filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.
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