Yayınlanma: 06.08.2023 - 11:07

Güncelleme: 06.08.2023 - 11:07

Konuşan Hayvanlar filminin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan oturuyor. Senaristliğini Ayşe Balıbey Tanıl üstleniyor. Peki, Konuşan Hayvanlar filminin konusu ne? Konuşan Hayvanlar filminin oyuncuları kim?

KONUŞAN HAYVANLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Konuşan Hayvanlar, hayvan dostlarını kötü adamların elinden kurtarmak için zorlu bir mücadeleye atılan 9 yaşındaki bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Hayvanları seven bir çocuk olan Can, ailesi hayvan koruma parkında çalıştığı için zamanının çoğunu sevimli dostları ile birlikte geçirir. Annesi, babası ve babaannesi ile birlikte hayvan koruma parkının müştemilatında yaşayan Can'ın oldukça farklı bir özelliği vardır. Can, hayvanları duyabilmekte ve onlarla konuşabilmektedir. Parkında sahibi olan Şaheste, park arazisini satıp yerine rezidans yaptırma planları yapmaktadır. Şaheste'nin babası parkta hayvanların bakımının yapıldığı için arazinin satılmasına karşı çıksa da Şaheste planını uygulamak için gizlice mafya ile anlaşır. Parktaki hayvanların kaçırılması için mafya ile anlaşan Şaheste, bu sayede parkın kapatılmasını sağlayacaktır. Hayvan dostlarından ayrılmayı istemeyen Can, Şaheste'nin planını bozmak ve hayvan dostlarını kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

KONUŞAN HAYVANLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Aslı Samat - Demet

Hülya Duyar - Dürdane Babaanne

Ayça Erturan - Fazilet

Ebru Akel - Saheste

Ferit Aktuğ - Hasip

Rıza Sönmez - Mafya Babasi

Cahit Kaşıkçılar - Belediye Baskani

Eray Demirkol - Mafya 1

Orhan Eşkin - Mafya 2

Baris Çelikkol - Fazil

KONUŞAN HAYVANLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Konuşan Hayvanlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4 olarak belirlendi.