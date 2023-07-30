Yayınlanma: 30.07.2023 - 11:41

Güncelleme: 30.07.2023 - 11:41

Ne Olacak Şimdi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Atıf Yılmaz üstleniyor. Peki, Ne Olacak Şimdi filminin konusu ne? Ne Olacak Şimdi filminin oyuncuları kim?

NE OLACAK ŞİMDİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Tipik bir Anadolu erkeği olan Orhan ile son derece modern ve zengin Özden avukattırlar. Orhan'ın çocukluk arkadaşı, kendisini aldatan kocasından boşanmak için Orhan'a başvurur ve olaylar gelişir.

NE OLACAK ŞİMDİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nevra Serezli

Bülent Kayabaş

Şener Şen

Adile Naşit

Neriman Köksal

Selim Naşit Özcan

Nubar Terziyan

Levent Kırca

Gülten Ceylan

Seyfettin Karadayı

Cevdet Arıkan

Perran Kutman

NE OLACAK ŞİMDİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ne Olacak Şimdi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.