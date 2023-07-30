Ne Olacak Şimdi filminin konusu ne? Ne Olacak Şimdi filminin oyuncuları kim?
Ne Olacak Şimdi filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ne Olacak Şimdi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ne Olacak Şimdi filminin konusu ne? Ne Olacak Şimdi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ne Olacak Şimdi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Atıf Yılmaz üstleniyor. Peki, Ne Olacak Şimdi filminin konusu ne? Ne Olacak Şimdi filminin oyuncuları kim?
NE OLACAK ŞİMDİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Tipik bir Anadolu erkeği olan Orhan ile son derece modern ve zengin Özden avukattırlar. Orhan'ın çocukluk arkadaşı, kendisini aldatan kocasından boşanmak için Orhan'a başvurur ve olaylar gelişir.
NE OLACAK ŞİMDİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nevra Serezli
Bülent Kayabaş
Şener Şen
Adile Naşit
Neriman Köksal
Selim Naşit Özcan
Nubar Terziyan
Levent Kırca
Gülten Ceylan
Seyfettin Karadayı
Cevdet Arıkan
Perran Kutman
NE OLACAK ŞİMDİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ne Olacak Şimdi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.
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