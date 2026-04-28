Nehir Kırmızı Akar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Wes Miller üstleniyor. Peki, Nehir Kırmızı Akar filminin konusu ne? Nehir Kırmızı Akar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

NEHİR KIRMIZI AKAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Oğlu trafik çevirmesinde vurularak öldürülen bir yargıç kanunsuz polislere savaş açar ve yaslı başka bir babayla birlikte adalet mücadelesine başlar.

NEHİR KIRMIZI AKAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Clifton Collins Jr.

Gianni Capaldi

Taye Diggs

John Cusack

George Lopez

Luke Hemsworth

Steven Berrebi

Jaqueline Fleming

Jennifer Tao

NEHİR KIRMIZI AKAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Nehir Kırmızı Akar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.4 olarak belirlendi.