Nehir Kırmızı Akar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Wes Miller üstleniyor. Peki, Nehir Kırmızı Akar filminin konusu ne? Nehir Kırmızı Akar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
NEHİR KIRMIZI AKAR FİLMİNİN KONUSU NE?
Oğlu trafik çevirmesinde vurularak öldürülen bir yargıç kanunsuz polislere savaş açar ve yaslı başka bir babayla birlikte adalet mücadelesine başlar.
NEHİR KIRMIZI AKAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Clifton Collins Jr.
Gianni Capaldi
Taye Diggs
John Cusack
George Lopez
Luke Hemsworth
Steven Berrebi
Jaqueline Fleming
Jennifer Tao
NEHİR KIRMIZI AKAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Nehir Kırmızı Akar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.4 olarak belirlendi.