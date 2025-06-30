Yönetmenliğini ve senaristliğini Osman F. Seden'in üstlendiği Nereden Çıktı Bu Velet filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Nereden Çıktı Bu Velet filminin konusu ne? Nereden Çıktı Bu Velet filminin oyuncuları kim?

NEREDEN ÇIKTI BU VELET FİLMİNİN KONUSU NE?

İki saf ve iyi niyetli adam bir gün peşlerine takılan küçük bir çocuğu evlerine götürürler. Ama bekar oldukları için ev sahibinden çekinmektedirler ve çocuğu saklamak için çeşitli yollar denerler. Bir süre sonra çocuğun yüklü bir servete sahip olduğu ortaya çıkar.

NEREDEN ÇIKTI BU VELET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Metin Akpınar

Zeki Alasya

Hale Soygazi

Melek Ayberk

Yılmaz Gruda

Saadet Gürses

Nisa Serezli

Murat Koçyiğit

Turgut Boralı

Hasan Yıldız

NEREDEN ÇIKTI BU VELET FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Nereden Çıktı Bu Velet filminin IMDb puanı 6.5 olarak belirlendi.