Nereye Bakıyor Bu Adamlar filminin yönetmen koltuğunda Osman F. Seden oturuyor. Filmin senaristliğini Ahmet Üstel üstleniyor. Peki, Nereye Bakıyor Bu Adamlar filminin konusu ne? Nereye Bakıyor Bu Adamlar filminin oyuncuları kim?

NEREYE BAKIYOR BU ADAMLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Zeki ve Metin, Metin’in beşik kertmesini bulmaya İstanbul’a doğru yola çıkar. Yolda bir yaralı ile karşılaşan Zeki ve Metin insanlık görevlerini yaparak onu hemen hastaneye götürürler. Ancak geç kalmışlardır ve adam ölür. Adamın ölümünden sorumlu tutulan ikili polisten kaçmaya çalışırken, aslında bir reklam kampanyasının kurbanı olduklarının farkına varmadan işleri iyice karıştırırlar.

NEREYE BAKIYOR BU ADAMLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Zeki Alasya - Zeki

Metin Akpınar - Metin

Meral Zeren - Ayşe

Süleyman Turan - Tarık

Osman Alyanak - Mehmet Emmi

Hakkı Kıvanç - Fabrika işçisi

Remziye Fırtına - Aynalı Remziye

İlhan Hemşeri - Savcı

Çetin Tolbas - Apartman sakini

Turgut Boralı - Kazazede

Nermin Özses - Apartman sakini

NEREYE BAKIYOR BU ADAMLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Nereye Bakıyor Bu Adamlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 9.1 olarak belirlendi.