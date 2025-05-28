Nicole Kidman'ın canlandırdığı Masha'nın işlettiği özel bir sağlık ve bakım merkezinde karşılaşan ve hayatlarını düzene sokmak isteyen 9 yabancının hikayesine odaklanan Nine Perfect Strangers'ın ilk sezonu 2021'de yayınlanmıştı. İkinci sezon kadrosuna Aras Aydın'ın dahil olduğu dizi Türkiye'de büyük ilgi gördü. Peki, Nine Perfect Strangers konusu nedir? Nine Perfect Strangers oyuncuları kimler?

NINE PERFECT STRANGERS KONUSU NEDİR?

Dokuz yabancı, ruhsal denge, iyileşme ve kişisel dönüşüm arayışıyla izole bir konumda yer alan lüks bir sağlıklı yaşam merkezine gelir. Bu merkezi yöneten gizemli ve etkileyici karakter Masha (Nicole Kidman), gelenekselden uzak, sıra dışı tedavi yöntemleri uygular.

İlk başta zararsız gibi görünen bu uygulamalar, zamanla katılımcılar üzerinde derin psikolojik ve duygusal etkiler yaratmaya başlar. Masha'nın yöntemleri giderek daha sarsıcı bir hal alırken, grup üyeleri hem kendi travmalarıyla yüzleşmek zorunda kalır hem de Masha’nın asıl amacının ne olduğunu sorgulamaya başlar. Aralarındaki ilişkiler gerilir, gizem ve gerilim giderek artar.

NINE PERFECT STRANGERS (DOKUZ KUSURSUZ YABANCI) OYUNCU KADROSU

Nine Perfect Strangers isimli dizinin oyuncu kadrosunda başta Nicole Kidman olmak üzere birbirinden başarılı çok sayıda oyuncu yer alıyor. Nine Perfect Strangers dizisinin ilk sezonunda Nicole Kidman’ın yanı sıra Michael Shannon, Asher Keddie, Grace Van Patten, Luke Evans, Samara Weaving, Melvin Gregg, Bobby Cannavale, Tiffany Boone ve Manny Jacinto gibi isimler rol aldı.

Dizinin ikinci sezon kadrosu ise dikkat çeken yeni oyuncularla genişliyor. Nicole Kidman bu sezonda Henry Golding, Christine Baranski, Annie Murphy, Murray Bartlett, Dolly de Leon, Maisie Richardson-Sellers, King Princess, Aras Aydın, Lucas Englander, Mark Strong ve Lena Olin ile birlikte kamera karşısına geçiyor.