Son Durak 2 filmi konusu nedir? Son Durak 2 filmi oyuncuları kim?
Son Durak 2 (Final Destination 2) filmi Beyaz TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Beyaz TV ekranlarında yayınlanacak olan Son Durak 2 filmi hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Son Durak 2 filmi konusu nedir? Son Durak 2 filmi oyuncuları kim?
Son Durak 2 (Final Destination 2) filminin yönetmen koltuğunda David R. Ellis oturuyor. Filmin senaryosunu J. Mackye Gruber ve Eric Bress kaleme aldı. Peki, Son Durak 2 filmi konusu nedir? Son Durak 2 filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
SON DURAK 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kimberly Corman; arkadaşları Shaina McKlank, Dano Estevez ve Frankie Whitman ile Daytona'ya gidecektir. Kimberly arabayı sürerken onlarca kişinin öleceği bir araba kazası hayali görür. Arabayı kazanın olacağını düşündüğü yolun önüne sürer ve birçok kişi yoldan çıkamaz. Kimberly'nin kaza olacağını söylediği yerde gerçek bir kaza olur. Kazada ölmesi gerekenler kurtulmuştur ama onlar da teker teker ölmeye başlayacaktır. Ancak önceki filmdeki gibi ölümler önce ölmesi gerekenden sonuncuya değildir. Ölüm önceki filmde Clear Rivers'ın kurtulmasına karşın bu sefer son ölecek kişiden ilk ölecek kişiye doğru gider.
SON DURAK 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Ali Larter - Clear Rivers
A.J. Cook - Kimberly Corman
Michael Landes - Thomas Burke
T.C. Carson - Eugene Dix
Jonathan Cherry - Rory Peters
Keegan Connor Tracy - Kat Jennings
Lynda Boyd - Nora Carpenter
James Kirk - Tim Carpenter
David Paetkau - Evan Lewis
Justina Machado - Isabella Hudson
Tony Todd - William Bludworth
Sarah Carter - Shaina McKlank
Alex Rae - Dano Estevez
Shaun Sipos - Frankie Whitman
Andrew Airlie - Michael Corman
Noel Fisher - Brian Gibbons
Enid-Raye Adams - Dr. Kalarjian
SON DURAK 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Son Durak 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.
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