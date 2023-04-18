Yayınlanma: 18.04.2023 - 10:53

Güncelleme: 18.04.2023 - 10:53

Son Durak 2 (Final Destination 2) filminin yönetmen koltuğunda David R. Ellis oturuyor. Filmin senaryosunu J. Mackye Gruber ve Eric Bress kaleme aldı. Peki, Son Durak 2 filmi konusu nedir? Son Durak 2 filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

SON DURAK 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kimberly Corman; arkadaşları Shaina McKlank, Dano Estevez ve Frankie Whitman ile Daytona'ya gidecektir. Kimberly arabayı sürerken onlarca kişinin öleceği bir araba kazası hayali görür. Arabayı kazanın olacağını düşündüğü yolun önüne sürer ve birçok kişi yoldan çıkamaz. Kimberly'nin kaza olacağını söylediği yerde gerçek bir kaza olur. Kazada ölmesi gerekenler kurtulmuştur ama onlar da teker teker ölmeye başlayacaktır. Ancak önceki filmdeki gibi ölümler önce ölmesi gerekenden sonuncuya değildir. Ölüm önceki filmde Clear Rivers'ın kurtulmasına karşın bu sefer son ölecek kişiden ilk ölecek kişiye doğru gider.

SON DURAK 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ali Larter - Clear Rivers

A.J. Cook - Kimberly Corman

Michael Landes - Thomas Burke

T.C. Carson - Eugene Dix

Jonathan Cherry - Rory Peters

Keegan Connor Tracy - Kat Jennings

Lynda Boyd - Nora Carpenter

James Kirk - Tim Carpenter

David Paetkau - Evan Lewis

Justina Machado - Isabella Hudson

Tony Todd - William Bludworth

Sarah Carter - Shaina McKlank

Alex Rae - Dano Estevez

Shaun Sipos - Frankie Whitman

Andrew Airlie - Michael Corman

Noel Fisher - Brian Gibbons

Enid-Raye Adams - Dr. Kalarjian

SON DURAK 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Son Durak 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.



