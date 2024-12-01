O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? 2025 O Ses Türkiye'nin jürileri kimler?

O Ses Türkiye'nin 2025 sezonunda jüri koltuğunda oturacak isimler belli oldu. Jüride sadece bir isim değişti. Peki, O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? 2025 O Ses Türkiye'nin jürileri kimler?

O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? 2025 O Ses Türkiye'nin jürileri kimler?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2024 - 16:40

Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışma programının yeni jüri üyeleri merak ediliyor. Peki, O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? 2025 O Ses Türkiye'nin jürileri kimler?

O SES TÜRKİYE 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

O Ses Türkiye’nin tanıtım fragmanı yayımlandı.  Birbirinden yetenekli isimlerin şarkılarını söyleyeceği  O Ses Türkiye’nin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. O Ses Türkiye yeni sezonun MasterChef final yaptıktan sonra başlayacağı tahmin ediliyor.

O SES TÜRKİYE 2025 JÜRİ ÜYELERİ BELLİ OLDU MU?

O Ses Türkiye 2025 jüri üyeleri henüz belli olmadı. Çıkan bazı iddialara göre O Ses Türkiye 2025 jürileri Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Sinan Akçıl olacak. Ancak henüz resmi olarak duyurulmadı.

Daha önce jüri üyesi olarak Hadise, Murat Boz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Mustafa Sandal, Hülya Avşar, Mazhar Alanson, Özkan Uğur, Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Sibel Can ve Yıldız Tilbe gibi isimlerin yer almıştı.


Etiketler: #O Ses Türkiye #ne zaman #Jüri

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