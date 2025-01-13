Yayınlanma: 13.01.2025 - 09:19

Güncelleme: 13.01.2025 - 09:19

Tv8 ekranında yayınlanan O Ses Türkiye başlama tarihi belli oldu. Ünlü konukların sahne aldığı ve jüri üyelerinin eğlenceli anlara imza attığı programın jüri üyeleri de açıklandı. Peki, O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye 2025 jüri üyeleri kim?

O SES TÜRKİYE 2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye’nin 25 Ocak 2025’te izleyiciyle buluşacağını açıkladı. Program en son 2022 yılında yayınlanmış ve şampiyonluk ipini Hasan Koçak göğüslemişti.

O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİM OLACAK?

O Ses Türkiye'nin yayın tarihinin belli olmasıyla jüri üyeleri de netlik kazandı. Böylelikle 25 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak programın jüri kadrosu şu şekilde;

Beyazıt Öztürk

Melike Şahin

Hadise

Gökhan Özoğuz