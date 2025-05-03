O Ses Türkiye ne zaman yayınlanacak? O Ses Türkiye yarı finali ne zaman?

TV8’in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, her hafta izleyicilerine müzik dolu anlar yaşatırken, 3 Mayıs Cumartesi akşamı yayın akışında yer almaması izleyicilerde merak uyandırdı. Peki, O Ses Türkiye ne zaman yayınlanacak? O Ses Türkiye yarı finali ne zaman?

O Ses Türkiye ne zaman yayınlanacak? O Ses Türkiye yarı finali ne zaman?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.05.2025 - 22:26

Gökhan Özoğuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin’in jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ederken, programda yarı final heyecanı yaşanacak. Peki, O Ses Türkiye ne zaman yayınlanacak? O Ses Türkiye yarı finali ne zaman?

O SES TÜRKİYE YARI FİNALİ NE ZAMAN?

O Ses Türkiye’nin 11. bölümü, 3 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı saat 20.00’de TV8 ekranlarında yayınlanacak ve izleyiciler yarı final heyecanına tanıklık edecek.


Etiketler: #O Ses Türkiye #yarı final #yarışma

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