O Ses Türkiye ne zaman yayınlanacak? O Ses Türkiye yarı finali ne zaman?
TV8’in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, her hafta izleyicilerine müzik dolu anlar yaşatırken, 3 Mayıs Cumartesi akşamı yayın akışında yer almaması izleyicilerde merak uyandırdı. Peki, O Ses Türkiye ne zaman yayınlanacak? O Ses Türkiye yarı finali ne zaman?
Gökhan Özoğuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin’in jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ederken, programda yarı final heyecanı yaşanacak. Peki, O Ses Türkiye ne zaman yayınlanacak? O Ses Türkiye yarı finali ne zaman?
O SES TÜRKİYE YARI FİNALİ NE ZAMAN?
O Ses Türkiye’nin 11. bölümü, 3 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı saat 20.00’de TV8 ekranlarında yayınlanacak ve izleyiciler yarı final heyecanına tanıklık edecek.
Etiketler: #O Ses Türkiye #yarı final #yarışma
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