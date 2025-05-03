Yayınlanma: 03.05.2025 - 17:33

Güncelleme: 03.05.2025 - 17:33

TOKİ tarafından açık artırma satışları sürüyor. 53 ilde toplamda 357 ev ve iş yerini satışa sunuyor. TOKİ müzayedesine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşını dolduran kişiler ile tüzel kişiler katılacak. Peki, TOKİ 53 ilde 357 konut satışı açık artırması ne zaman? TOKİ konut satışı hangi illerde?

TOKİ AÇIK ARTIRMA KONUT VE İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN?

TOKİ'nin düzenlediği açık artırma satışları 14-15 Mayıs günlerinde olacak. Açık artırma 14 Mayıs Çarşamba günü saat 10:30'da 157 konut için, 15 Mayıs saat 10:30'da ise 357 iş yeri için gerçekleşecek.

Müzayede Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda olacak ve "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden de katılım gerçekleşecek.İnternet katılımı ihale tarihinden 1 gün önce kapatılacak.