Yayınlanma: 24.12.2023 - 10:42

Güncelleme: 24.12.2023 - 10:42

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına Lohusa film ekibinden Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan ve Hazal Türesan katılacak. İzleyiciler, Esra Ruşan'ın hayatını ve kariyerini merak etti. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yarışmacısı Esra Ruşan kimdir? Esra Ruşan kaç yaşında, nereli? Esra Ruşan hangi dizi ve filmlerde oynadı?

ESRA RUŞAN KİMDİR?

Esra Ruşan, 7 Mart 1983 tarihinde Ardahan Göle'de dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Oyunculuğa 2006 yılında Arka Sokaklar dizisiyle başlayan Esra Ruşan'ın oynadığı diziler arasında Vatanım Sensin, Kurtlar Vadisi Pusu, Ayrılık, Aşk Yakar, Tatlı Küçük Yalancılar, Yarım Kalan Aşklar gibi birçok yapım bulunmaktadır. Deneyimli oyuncu, 2020-2022 yılları arasında Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosunda yer aldı ve kendisiyle aynı ismi taşıyan Esra karakterini canlandırdı.

ESRA RUŞAN'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER NELER?

Diziler

2006 Arka Sokaklar

2007 Kurtlar Vadisi Pusu

2008-2009 Aşk Yakar

2012 Ustura Kemal

2013 Saklı Kalan

2015 Tatlı Küçük Yalancılar

2017-2018 Vatanım Sensin

2020-2022 Masumlar Apartmanı

2022-2023 Sıfırıncı Gün

Sinema

2010 Ada: Zombilerin Düğünü

2011 Küçük Günahlar

2016 Sıkıntı "Karabasan"

Dünyanın En Güzel Kokusu

2017 Dünyanın En Güzel Kokusu 2

2021 Kimya

2024 Lohusa

İnternet

2019 Atiye

2020 Yarım Kalan Aşklar

2021 Ayak İşleri

2023 Yaratılan

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