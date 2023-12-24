O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yarışmacısı Esra Ruşan kimdir? Esra Ruşan kaç yaşında, nereli? Esra Ruşan hangi dizi ve filmlerde oynadı?
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı bu yıl da izleyiciyi ekrana bağlayacak. Öte yandan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel jürileri isimleri de belli oldu. Yılbaşı özel programına katılacak olan oyuncu Esra Ruşan'ın kim olduğu merak edildi. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yarışmacısı Esra Ruşan kimdir? Esra Ruşan kaç yaşında, nereli? Esra Ruşan hangi dizi ve filmlerde oynadı?
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına Lohusa film ekibinden Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan ve Hazal Türesan katılacak. İzleyiciler, Esra Ruşan'ın hayatını ve kariyerini merak etti. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yarışmacısı Esra Ruşan kimdir? Esra Ruşan kaç yaşında, nereli? Esra Ruşan hangi dizi ve filmlerde oynadı?
ESRA RUŞAN KİMDİR?
Esra Ruşan, 7 Mart 1983 tarihinde Ardahan Göle'de dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
Oyunculuğa 2006 yılında Arka Sokaklar dizisiyle başlayan Esra Ruşan'ın oynadığı diziler arasında Vatanım Sensin, Kurtlar Vadisi Pusu, Ayrılık, Aşk Yakar, Tatlı Küçük Yalancılar, Yarım Kalan Aşklar gibi birçok yapım bulunmaktadır. Deneyimli oyuncu, 2020-2022 yılları arasında Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosunda yer aldı ve kendisiyle aynı ismi taşıyan Esra karakterini canlandırdı.
ESRA RUŞAN'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER NELER?
Diziler
2006 Arka Sokaklar
2007 Kurtlar Vadisi Pusu
2008-2009 Aşk Yakar
2012 Ustura Kemal
2013 Saklı Kalan
2015 Tatlı Küçük Yalancılar
2017-2018 Vatanım Sensin
2020-2022 Masumlar Apartmanı
2022-2023 Sıfırıncı Gün
Sinema
2010 Ada: Zombilerin Düğünü
2011 Küçük Günahlar
2016 Sıkıntı "Karabasan"
Dünyanın En Güzel Kokusu
2017 Dünyanın En Güzel Kokusu 2
2021 Kimya
2024 Lohusa
İnternet
2019 Atiye
2020 Yarım Kalan Aşklar
2021 Ayak İşleri
2023 Yaratılan
Yakında Kimler Geldi, Kimler Geçti
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