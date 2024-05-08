Siyah Kalp dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Siyah Kalp dizisi nerede, ne zaman yayımlanacak?

Uluç Bayraktar’ın yönetmen koltuğunda oturacağı, Ayfer Tunç'un yazdığı Siyah Kalp dizisinin konusu ne oyuncuları araştırılıyor. Peki, Siyah Kalp dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Siyah Kalp dizisi nerede, ne zaman yayımlanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 15:21
Siyah Kalp dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Siyah Kalp dizisi nerede, ne zaman yayımlanacak?
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Yeni sezonda izleyicisi ile buluşacak olan Siyah Kalp dizisinin oyuncuları, konusu ve yayımlanacağı kanal merak ediliyor. Peki, Siyah Kalp dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Siyah Kalp dizisi nerede, ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

SİYAH KALP DİZİSİNİN KONUSU NE?

Filmin konusu henüz açıklanmadı. 

SİYAH KALP DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Geçtiğimiz günlerde Kerem Alışık ve Genco Özak'ın dizinin kadrosunda yer alacağı açıklanmıştı. Dizide yer alacak 3. isim de belli oldu. Işıl Yücesoy dizide Nihayet karakterine hayat verecek. 

SİYAH KALP DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Siyah Kalp dizisi Show Tv üzerinden izleyicisi ile buluşacak. 

SİYAH KALP DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANAK?

Siyah Kalp dizisinin yeni sezonda izleyicisi ile buluşması bekleniyor. Dizinin net bir yayın tarihi yok. 


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