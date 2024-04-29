Fury filminin konusu ne? Fury filminin oyuncuları kim?
Fury filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Fury filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Fury filminin konusu ne? Fury filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Fury filminin yönetmenliğini ve senaristliğini David Ayer üstleniyor. Peki, Fury filminin konusu ne? Fury filminin oyuncuları kim?
ŞEYTANIN GÜNÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
1945 yılının Nisan ayında İkinci Dünya Savaşı’nın son ayları. Avrupa Tiyatrosunda müttefikler son kozlarını oynarken, savaş ile yoğrulmuş ordu çavuşu Wardaddy (Brad Pitt), bir Sherman tankını yönetmektedir ve düşman hattı ardında ölümcül bir görev üstlenen beş kişilik bir ekibi vardır. Çok az sayıda ve yeterince silahı olmayan Wardaddy ve adamları, Nazi Almanya’sının kalbini vurmak için kahramanlıkları içerisinde tehlikeye atılmaktadır.
ŞEYTANIN GÜNÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Brad Pitt
Logan Lerman
Shia LaBeouf
Michael Peña
Jon Bernthal
Branko Tomovic
Brad William Henke
Marek Oravec
Jason Isaacs
Jim Parrack
Marco Flammer
Lee Asquith-Coe
Stella Stocker
Xavier Samuel
Scott Eastwood
Ancuta Breaban
Eugenia Kuzmina
Sonu LouisŞEYTANIN GÜNÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Fury filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.
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