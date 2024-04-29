Yayınlanma: 29.04.2024 - 20:45

Güncelleme: 29.04.2024 - 20:45

Fury filminin yönetmenliğini ve senaristliğini David Ayer üstleniyor. Peki, Fury filminin konusu ne? Fury filminin oyuncuları kim?

ŞEYTANIN GÜNÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

1945 yılının Nisan ayında İkinci Dünya Savaşı’nın son ayları. Avrupa Tiyatrosunda müttefikler son kozlarını oynarken, savaş ile yoğrulmuş ordu çavuşu Wardaddy (Brad Pitt), bir Sherman tankını yönetmektedir ve düşman hattı ardında ölümcül bir görev üstlenen beş kişilik bir ekibi vardır. Çok az sayıda ve yeterince silahı olmayan Wardaddy ve adamları, Nazi Almanya’sının kalbini vurmak için kahramanlıkları içerisinde tehlikeye atılmaktadır.

ŞEYTANIN GÜNÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Brad Pitt

Logan Lerman

Shia LaBeouf

Michael Peña

Jon Bernthal

Branko Tomovic

Brad William Henke

Marek Oravec

Jason Isaacs

Jim Parrack

Marco Flammer

Lee Asquith-Coe

Stella Stocker

Xavier Samuel

Scott Eastwood

Ancuta Breaban

Eugenia Kuzmina

Sonu LouisŞEYTANIN GÜNÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Fury filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.