Yayınlanma: 01.05.2024 - 10:57

Güncelleme: 01.05.2024 - 10:57

Piyano filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jane Campion üstleniyor. Peki, Piyano filminin konusu ne? Piyano filminin oyuncuları kim?

PİYANO FİLMİNİN KONUSU NE?

19.yy ortalarında Ada, Flora isimli bir kızı olan dilsiz bir annedir. Küçük kızı ile birlikte ülkesinden ayrılırken yanına gönülden bağlı olduğu piyanosunu da alan Ada için, Yeni Zelanda’nın ormanları içerisinde yeni kocası Steward ile başlayacağı yeni hayat, hiç de hayal ettiği gibi olmayacaktır. İlk olarak kocası, çok sevdiği piyanosunu Ada’nın haberi olmadan satacaktır. Piyanoyu alan komşusu, piyanoyu Ada’ya ancak Ada’nın ona piyano dersi vermesi şartıyla geri vereceğini söyler. Bu şekilde başlayan ilişkileri daha sonra farklı bir boyutta devam edecektir.

PİYANO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Holly Hunter - Ada Mcgrath

Cliff Curtis - Mana

Harvey Keitel - George Baines

Anna Paquin - Flora Mcgrath

Sam Neill - Alisdair Stewart

Genevieve Lemon - Nessie

PİYANO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Piyano filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.