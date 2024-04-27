Yayınlanma: 27.04.2024 - 19:20

Güncelleme: 27.04.2024 - 19:20

300: Bir İmparatorluğun Yükselişi filminin yönetmen koltuğunda Noam Murro oturuyor. Filmin senaristliğini Zack Snyder, Frank Miller, Kurt Johnstad üstleniyor. Peki, 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi filminin konusu ne? 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi filminin oyuncuları kim?

MUKAĞALİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Çok yönlü yetenekli bir adam. Yanlış anlaşılmış ve sansürlenmiş bir dahi. Sevgi dolu ve şefkatli bir baba. Yalnız bir özgürlük savaşçısı. Yüksek dağ kartalı. Hiç tanımadığımız mutlu ama yoksul bir kader şairi. Mukagali Makataev 1976'daki ölümüne kadar tanınmadı. Ancak bugün Kazak edebiyatında bir efsane olarak anılıyor.

MUKAĞALİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sullivan Stapleton

Eva Green

Lena Headey

Rodrigo Santoro

Hans Matheson

David Sterne

Marc Trottier

Caitlin Carmichael

Christopher Maleki

David Wenham

Jack O'Connell

Fred Ochs

Mark Aaron Wagner

Steven Cree

Julian Stone

Ashraf Barhom

Andrew Pleavin

George Georgiou

Max Decker

Trayan Milenov-Troy

Luke Roberts

Nancy Mccrumb

Scott Burn

MUKAĞALİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

300: Bir İmparatorluğun Yükselişi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.