300: Bir İmparatorluğun Yükselişi filminin konusu ne? 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi filminin oyuncuları kim?
300: Bir İmparatorluğun Yükselişi (300: Rise of an Empire) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi filminin konusu ne? 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
300: Bir İmparatorluğun Yükselişi filminin yönetmen koltuğunda Noam Murro oturuyor. Filmin senaristliğini Zack Snyder, Frank Miller, Kurt Johnstad üstleniyor. Peki, 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi filminin konusu ne? 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi filminin oyuncuları kim?
MUKAĞALİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Çok yönlü yetenekli bir adam. Yanlış anlaşılmış ve sansürlenmiş bir dahi. Sevgi dolu ve şefkatli bir baba. Yalnız bir özgürlük savaşçısı. Yüksek dağ kartalı. Hiç tanımadığımız mutlu ama yoksul bir kader şairi. Mukagali Makataev 1976'daki ölümüne kadar tanınmadı. Ancak bugün Kazak edebiyatında bir efsane olarak anılıyor.
MUKAĞALİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sullivan Stapleton
Eva Green
Lena Headey
Rodrigo Santoro
Hans Matheson
David Sterne
Marc Trottier
Caitlin Carmichael
Christopher Maleki
David Wenham
Jack O'Connell
Fred Ochs
Mark Aaron Wagner
Steven Cree
Julian Stone
Ashraf Barhom
Andrew Pleavin
George Georgiou
Max Decker
Trayan Milenov-Troy
Luke Roberts
Nancy Mccrumb
Scott Burn
MUKAĞALİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
300: Bir İmparatorluğun Yükselişi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.
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