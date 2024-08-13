Otoban filminin konusu ne? Otoban filminin oyuncuları kim?
Otoban (Collide) filmi televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. Peki, Otoban filminin konusu ne? Otoban filminin oyuncuları kim?
Otoban filminin yönetmen koltuğunda Eran Creevy oturuyor. Otoban filminin senaristliğini Eran Creevy ve F. Scott Frazier üsleniyor. Otoban filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Otoban filminin konusu ne? Otoban filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
OTOBAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Kötü giden bir soygunun ardından acımasız bir çetenin lideri olan Hagen'dan kaçmaya başlayan Casey Stein'ın, eski patronu uyuşturucu satıcısı Geran'ı aramak dışında bir çaresi kalmamıştır. Ancak Geran'ın başı daha da büyük bir belaya girer. Hayatının aşkı Juliette'i Hagen tehdidinden korumaya ve en kısa sürede hayatını kurtarmaya çalışırken esaslı bir kovalamacanın içerisinde bulur.
OTOBAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nicholas Hoult
Felicity Jones
Anthony Hopkins
Ben Kingsley
Marwan Kenzari
Christian Rubeck
Aleksandar Jovanovic
Clemens Schick
Michael Epp
Lindsey Elizabeth
Johnny Palmiero
Joachim Król
Cherin West
Christina Hecke
OTOBAN FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Otoban filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.
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