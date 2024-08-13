Yayınlanma: 13.08.2024 - 15:39

Güncelleme: 13.08.2024 - 15:39

Otoban filminin yönetmen koltuğunda Eran Creevy oturuyor. Otoban filminin senaristliğini Eran Creevy ve F. Scott Frazier üsleniyor. Otoban filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Otoban filminin konusu ne? Otoban filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

OTOBAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Kötü giden bir soygunun ardından acımasız bir çetenin lideri olan Hagen'dan kaçmaya başlayan Casey Stein'ın, eski patronu uyuşturucu satıcısı Geran'ı aramak dışında bir çaresi kalmamıştır. Ancak Geran'ın başı daha da büyük bir belaya girer. Hayatının aşkı Juliette'i Hagen tehdidinden korumaya ve en kısa sürede hayatını kurtarmaya çalışırken esaslı bir kovalamacanın içerisinde bulur.

OTOBAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nicholas Hoult

Felicity Jones

Anthony Hopkins

Ben Kingsley

Marwan Kenzari

Christian Rubeck

Aleksandar Jovanovic

Clemens Schick

Michael Epp

Lindsey Elizabeth

Johnny Palmiero

Joachim Król

Cherin West

Christina Hecke

OTOBAN FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Otoban filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.