Diriliş filminin konusu ne? Diriliş filminin oyuncuları kim?
Diriliş (The Revenant) filmi televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. Peki, Diriliş filminin konusu ne? Diriliş filminin oyuncuları kim?
Diriliş filminin yönetmen koltuğunda Alejandro González Iñárritu oturuyor. Diriliş filminin senaristliğini Alejandro González Iñárritu ve Mark L. Smith üsleniyor. Diriliş filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Diriliş filminin konusu ne? Diriliş filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
DİRİLİŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
İskoç kökenli bir avcı olan Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) bugün Dakota adıyla bilinen bölgede gerçekleştirilen bir av gezisinde bir ayının saldırısına uğrayarak ölümcül bir şekilde yaralanır. Hayatta kalma umudu çok zayıf olan Glass, ekipte yer alan John Fitzgerald (Tom Hardy) tarafından vahşi doğada ölüme terkedilir, oğlu da öldürülür. Müthiş bir dayanma gücüyle hayatta kalmayı başaran Glass, oğlunu öldüren Fitzgerald'dan intikamını alabilmek için zorlu bir yolculuğa başlar.
DİRİLİŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Leonardo DiCaprio
Tom Hardy
Will Poulter
Domhnall Gleeson
Paul Anderson
Lukas Haas
Brendan Fletcher
Brad Carter
Kristoffer Joner
Robert Moloney
Vincent Leclerc
Christopher Rosamond
McCaleb Burnett
Javier Botet
Kory Grim
DİRİLİŞ FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Driliş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8 olarak belirlendi.
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