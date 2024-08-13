Yayınlanma: 13.08.2024 - 15:03

Güncelleme: 13.08.2024 - 15:03

Diriliş filminin yönetmen koltuğunda Alejandro González Iñárritu oturuyor. Diriliş filminin senaristliğini Alejandro González Iñárritu ve Mark L. Smith üsleniyor. Diriliş filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Diriliş filminin konusu ne? Diriliş filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

DİRİLİŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

İskoç kökenli bir avcı olan Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) bugün Dakota adıyla bilinen bölgede gerçekleştirilen bir av gezisinde bir ayının saldırısına uğrayarak ölümcül bir şekilde yaralanır. Hayatta kalma umudu çok zayıf olan Glass, ekipte yer alan John Fitzgerald (Tom Hardy) tarafından vahşi doğada ölüme terkedilir, oğlu da öldürülür. Müthiş bir dayanma gücüyle hayatta kalmayı başaran Glass, oğlunu öldüren Fitzgerald'dan intikamını alabilmek için zorlu bir yolculuğa başlar.

DİRİLİŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Leonardo DiCaprio

Tom Hardy

Will Poulter

Domhnall Gleeson

Paul Anderson

Lukas Haas

Brendan Fletcher

Brad Carter

Kristoffer Joner

Robert Moloney

Vincent Leclerc

Christopher Rosamond

McCaleb Burnett

Javier Botet

Kory Grim

DİRİLİŞ FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Driliş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8 olarak belirlendi.