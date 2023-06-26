Yayınlanma: 26.06.2023 - 12:55

Güncelleme: 26.06.2023 - 12:55

Öfkeli Polisler filminin yönetmen koltuğunda Ziming Wang otururken filmin senaryosunu Tan Cheung ve Fengxiang Yang kaleme aldı. 2013 yılında çekimleri tamamlanan ve vizyona giren Öfkeli Polisler filminin türü aksiyondur. Peki, Öfkeli Polisler filmi konusu nedir? Öfkeli Polisler filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

ÖFKELİ POLİSLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Özel bir davayı çözmek için iki polis memuru görevlendirilir. Aslında dava kolaydır çünkü öldürülen tüm adamlar Liu adında genç ve güzel bir bayanın eski erkek arkadaşıdır. Yinede polislerden biri Liu'nun sevgilisi rolüne bürünür artk katili yakalamak bir adım daha kolaylaşacaktır.

ÖFKELİ POLİSLER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jet Li

Zhang Wen

Shishi Liu

Yan Liu

Michelle Chen

Aaron Shang

Collin Chou

Stephen Fung

Jacky Wu

Siu-Lung Leung

Xiaoming Huang

Dawei Tong

Raymond Lam

Ka-yan Leung

Lik-sun Fong

ÖFKELİ POLİSLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Öfkeli Polisler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlenmiştir.