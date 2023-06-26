Öfkeli Polisler filmi konusu nedir? Öfkeli Polisler filmi oyuncuları kimler?
Öfkeli Polisler filmi Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Öfkeli Polisler filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Öfkeli Polisler filminin nerede çekildiği araştırılıyor. Peki, Öfkeli Polisler filmi konusu nedir? Öfkeli Polisler filmi oyuncuları kimler?
Öfkeli Polisler filminin yönetmen koltuğunda Ziming Wang otururken filmin senaryosunu Tan Cheung ve Fengxiang Yang kaleme aldı. 2013 yılında çekimleri tamamlanan ve vizyona giren Öfkeli Polisler filminin türü aksiyondur. Peki, Öfkeli Polisler filmi konusu nedir? Öfkeli Polisler filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
ÖFKELİ POLİSLER FİLMİ KONUSU NEDİR?
Özel bir davayı çözmek için iki polis memuru görevlendirilir. Aslında dava kolaydır çünkü öldürülen tüm adamlar Liu adında genç ve güzel bir bayanın eski erkek arkadaşıdır. Yinede polislerden biri Liu'nun sevgilisi rolüne bürünür artk katili yakalamak bir adım daha kolaylaşacaktır.
ÖFKELİ POLİSLER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Jet Li
Zhang Wen
Shishi Liu
Yan Liu
Michelle Chen
Aaron Shang
Collin Chou
Stephen Fung
Jacky Wu
Siu-Lung Leung
Xiaoming Huang
Dawei Tong
Raymond Lam
Ka-yan Leung
Lik-sun Fong
ÖFKELİ POLİSLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Öfkeli Polisler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlenmiştir.
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