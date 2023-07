Yayınlanma: 16.07.2023 - 12:17

Güncelleme: 16.07.2023 - 12:17

Eski Dost filminin yönetmen koltuğunda Sam Peckinpah oturuyor. Eski Dost filminin senaristliğini Rudy Wurlitzer üstleniyor. Peki, Eski Dost filminin konusu ne? Eski Dost filminin oyuncuları kim?

ESKİ DOST FİLMİNİN KONUSU NE?

Eski Dost; New Mexico, 1881'de geçen film bir western filmi. Eski azılı suçlulardan biri olan Pat Garrett artık Lincoln kasabasında şeriflik yapmaktadır. İlk göreviyse, eski yandaşlarından Billy the Kid'i gözaltına almaktır. Çember daraltılacakken idam edilmeye niyeti olmayan Billy the Kid iki polisi öldürerek olay yerinden kaçar. Kasaba halkı kızgın ve tedirgindir. Şerif haber salar: Billy the Kid'in ne olursa olsun, ölü ya da diri bulunmalıdır. Şerif hem eski dostu hem de bir suçlu olduğu için onu kovalarken epey zorluk çekecektir.

ESKİ DOST FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kris Kristofferson

Jason Robards

Slim Pickens

Harry Dean Stanton

Katy Jurado

ESKİ DOST FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Eski Dost? filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.