Oğul (The Carpenter's Son) filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Lotfy Nathan üstleniyor. Peki, Oğul filminin konusu ne? Oğul filminin oyuncuları kim?

OĞUL FİLMİNİN KONUSU NE?

Roma dönemi Mısır’ındaki uzak bir köy; bir marangoz, karısı ve çocukları doğaüstü güçlerin hedefi hâline geldiğinde ruhani bir savaşa sürüklenir. Joseph, Mary ve genç oğulları İsa yıllardır tehdit altında yaşamış, inançlarına ve geleneklerine sıkı sıkıya tutunmuşlardır. Ancak küçük bir yerleşim yerinde verdikleri kısa bir mola, gizemli bir yabancının genç İsa’yı dindar babasının kurallarını terk etmeye kışkırtmasıyla giderek büyüyen bir kaosu serbest bırakır. Her cazibe çağrısıyla birlikte oğul, yasak bir dünyanın içine çekilirken, dehşete kapılan Joseph, şeytani bir gücün iş başında olduğunu fark eder. Şiddet dolu ve doğaüstü olaylar açıklanamaz biçimde İsa’nın peşini bırakmaz; o da gitgide kabusa dönüşen gelecek vizyonları görmeye başlar. Sonunda, yeni oyun arkadaşının korkunç gerçeğini ve çocuğun asıl adını öğrenir: Şeytan.

OĞUL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nicolas Cage

Noah Jupe

FKA Twigs

Isla Johnston

Souheila Yacoub

OĞUL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Oğul filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.4 olarak belirlendi.