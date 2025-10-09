Oh Olsun filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Filmin senaristliğini Sadık Şendil üstleniyor. Peki, Oh Olsun filminin konusu ne? Oh Olsun filminin oyuncuları kim?

OH OLSUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Babasının fabrikasında işçi olarak çalışan bir kıza aşık olup onun uğruna ailesine rest çeken ve sevdiği kızla evlenen gencin öyküsü.

OH OLSUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Metin Akpınar

Münir Özkul

Adile Naşit

Halit Akçatepe

Tarık Akan

İhsan Yüce

Hulusi Kentmen

Hale Soygazi

Hakkı Kıvanç

Mürüvvet Sim

Faik Coşkun

OH OLSUN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Oh Olsun filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.