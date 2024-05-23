Yayınlanma: 23.05.2024 - 21:09

Güncelleme: 23.05.2024 - 21:09

Sağdıç filminin yönetmen koltuğunda Stefan Schwartz oturuyor. Filmin senaristliğini Stefan Schwartz ve Ed Roe üstleniyor. Peki, Sağdıç filminin konusu ne? Sağdıç filminin oyuncuları kim?

SAĞDIÇ FİLMİNİN KONUSU NE?

Olly, monoton işinden sıkılmıştır. Yazar olarak şansı yaver gitmemektedir. Uzun zamandır ilham gelmediğinden hiç birşey yaratamamaktadır. Üniversiteden arkadaşı James, Olly'den sağdıcı olmasını ister. Fakat, olaylar Olly güzel gelin adayı Sarah'ya âşık olduğunu fark ettiğinde karışmaya başlar.

SAĞDIÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Amy Smart

Kate Ashfield

Stuart Townsend

Seth Green

Anna Chancellor

Burn Gorman

Simon Callow

Jodhi May

Philip Jackson

Steve John Shepherd

Callum Williams

Raymond Coulthard

Máté Haumann

SAĞDIÇ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sağdıç filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.