Sağdıç filminin konusu ne? Sağdıç filminin oyuncuları kim?
Sağdıç (The Best Man) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sağdıç filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sağdıç filminin konusu ne? Sağdıç filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Sağdıç filminin yönetmen koltuğunda Stefan Schwartz oturuyor. Filmin senaristliğini Stefan Schwartz ve Ed Roe üstleniyor. Peki, Sağdıç filminin konusu ne? Sağdıç filminin oyuncuları kim?
SAĞDIÇ FİLMİNİN KONUSU NE?
Olly, monoton işinden sıkılmıştır. Yazar olarak şansı yaver gitmemektedir. Uzun zamandır ilham gelmediğinden hiç birşey yaratamamaktadır. Üniversiteden arkadaşı James, Olly'den sağdıcı olmasını ister. Fakat, olaylar Olly güzel gelin adayı Sarah'ya âşık olduğunu fark ettiğinde karışmaya başlar.
SAĞDIÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Amy Smart
Kate Ashfield
Stuart Townsend
Seth Green
Anna Chancellor
Burn Gorman
Simon Callow
Jodhi May
Philip Jackson
Steve John Shepherd
Callum Williams
Raymond Coulthard
Máté Haumann
SAĞDIÇ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sağdıç filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar 20 lira olursa ne olur?
- Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten kararı
- Şirin Payzın'dan ayrılık kararı
- MetroPOLL anketinde AKP'ye kötü haber
- 'Ya kendilerine gelecekler veyahut da...'
- Evini satacaklara, birden fazla evi olanlara kötü haber
- Pep Guardiola'dan Arda Güler yorumu
- Yetki sadece Erdoğan’da!
- MSB kaynakları 'skandalı' doğruladı!
- Depremde yıkılan binadan çıkarılan ziynet eşyaları kayıp