Yayınlanma: 22.05.2024 - 15:25

Güncelleme: 22.05.2024 - 15:25

Riddick Günlükleri filminin yönetmen koltuğunda David Twohy oturuyor. Filmin senaristliğini Jim Wheat ve Ken Wheat üstleniyor. Peki, Riddick Günlükleri filminin konusu ne? Riddick Günlükleri filminin oyuncuları kim?

RIDDICK GÜNLÜKLERİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Evrenin karanlık zamanlarında geçen filmde, teker teker Necromonge ordusunun pençesine düşen gezegenlerin tek seçeneği vardır: Ya değişecek, ya da yok olacaklardır. Bu seçeneği kabul etmeyenlerin tek umudu ise, birinin ortaya çıkıp Necromonge ordusunu yavaşlatmasıdır. Her şey kötüye giderken hayatta kalabilenler efsanelere sarılırlar. İyinin kötüyü yendiği efsaneler, kehanetler kulaktan kulağa yayılır. Ama bazen şeytani güçleri durdurmanın yolu onların karşısına bir başka şeytani güçle gitmekten geçer. Hal böyle olunca, sürgündeki Riddick büyük mücadele için çağırılır

RIDDICK GÜNLÜKLERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Judi Dench - Aereon

Thandiwe Newton - Dame Vaako

Karl Urban - Vaako

Vin Diesel - Richard B. Riddick

Colm Feore - Lord Marshal

Keith David - Imam

Alexa Davalos - Kyra

Linus Roach - Purifier

Nick Chinlun - Toombs

RIDDICK GÜNLÜKLERİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Riddick Günlükleri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.