Yayınlanma: 22.06.2023 - 12:39

Güncelleme: 22.06.2023 - 12:39

Ölümcül Deney 4 filminin yönetmenliğini Paul W. S. Anderson üstleniyor. Ölümcül Deney 4 filminin senaryosunu Paul W. S. Anderson, Wentworth Miller, Norman Yeung, Kacey Clarke, Bernd Eichinger ve Emmanuel Buriez kaleme aldı. Filmseverler, filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Ölümcül Deney 4 filmi konusu nedir? Ölümcül Deney 4 filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

ÖLÜMCÜL DENEY 4 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ölümcül Deney 4 filminin konusu, bir virüsün etkisiyle derinden sarsılıp yaşayan tüm canlı formlarını zombiye dönüşmesi. Alice (Milla Jovovich) kılıç artıklarını ve sağ kalanları bulup onları mücadele zeminine çekmeye devam ediyor. Umbrella Corporation ile olan savaş, artık yeni bir dönemece girmiştir. Yeni boyutlar kazanan bu karanlık günlerde Alice beklenmedik eski bir arkadaşından yardım alır. Arkadaşıyla yeni bir yol bulular; bu yol onları zombilerden uzak Los Angeles'daki bir sığınağa götürür. Ancak, şehre vardıklarında şehirde binlerce zombi onları beklemektedir. Alice ve arkadaşları ölümcül bir tuzağa doğru adım atmaktadır.

ÖLÜMCÜL DENEY 4 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Milla Jovovich - Alice

Wentworth Miller - Chris Redfield

Ali Larter - Claire Redfield

Kim Coates - Bennett

Kacey Clarke - Crystal

Shawn Roberts - Albert Wesker

Sergio Peris - Mencheta - Angel

Boris Kodjoe - Luther West

Spencer Locke - K-Mart

Sienna Guillory - Jill Valentine

Norman Yeung - Kim Yong

ÖLÜMCÜL DENEY 4 IMDb PUANI KAÇTIR?

Ölümcül Deney 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlenmiştir.